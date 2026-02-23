سابالينكا تتفوق بفارق مريح في صدارة التصنيف العالمي للتنس

حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بفارق كبير عن أقرب ملاحقاتها البولندية إيجا شفيونتيك، وذلك في التصنيف الصادر اليوم الاثنين.

وتصدرت سابالينكا قمة التصنيف برصيد 10675 نقطة، بفارق 3078 نقطة أمام شفيونتيك، صاحبة المركز الثاني.

وتواجه شفيونتيك منافسة شرسة للحفاظ على المركز الثاني، حيث تفصلها 335 نقطة عن الكازاخية يلينا ريباكينا، صاحبة المركز الثالث في التصنيف.

وحافظت الأميركية كوكو غوف على المركز الرابع، وهو نفس الأمر مع مواطنتيها جيسيكا بيغولا وأماندا أنيسيموفا، حيث حافظتا على المركزين الخامس والسادس.

وتمكنت الإيطالية جاسمين باوليني من التقدم خطوة، حيث تواجدت في المركز السابع برصيد 4047 نقطة، بفارق 46 نقطة عن الروسية ميرا أندرييفا التي تراجعت إلى المركز الثامن.

وحافظت الأوكرانية يلينا سفيتولينا والكندية فيكتوريا مبوكو على المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وكان أبرز صعود في التصنيف خلال هذا الأسبوع من نصيب الفلبينية ألكس إيلا، التي قفزت 16 مركزًا دفعة واحدة لتحتل المركز الـ31، فيما كان أكبر تراجع للاعبة في التصنيف من نصيب الأميركية أليسيا باركس، حيث تراجعت 18 مركزًا لتحتل المركز الـ95.