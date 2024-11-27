112 لاعباً يشاركون في بطولة دبي السوق الحرة للشباب

أطلق اتحاد الإمارات للتنس، أمس، منافسات بطولة دبي السوق الحرة الدولية للشباب بالنسخة 22، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للتنس، وبالتعاون مع سوق دبي الحرة وأكاديمية كلارك فرانسيس، والمصنفة j60 وتستمر لغاية السبت المقبل بمشاركة 112 لاعباً منهم 60 لاعباً و52 لاعبة، ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين الدوليين الشباب من أصحاب التصنيفات المتقدمة ويمثل الإمارات عدد من اللاعبين، من بينهم اللاعب مروان ناصر يوسف.

ووصف ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بطولة سوق الحرة الدولية للشباب بأنها من أعرق البطولات التي يواصل اتحاد اللعبة تنظيمها سنوياً، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي تقدمه السوق الحرة دبي والتعاون مع اتحاد التنس أسهم بنجاح جميع بطولات الشباب الدولية السابقة، مبيناً أن البطولة تستقطب سنوياً لاعبين مميزين من مختلف دول العالم ونحن سعداء للتعاون والدعم الكامل لاستدامة النجاح.