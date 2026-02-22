اللبناني حسن عن مواجهة فافرينكا في «تنس دبي»: سأقاتل حتى النهاية

وصف اللاعب اللبناني بنجامين حسن، المصنف حالياً ضمن أفضل 200 لاعب في العالم، حصوله على بطاقة الدعوة من اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، بأنه «شرف كبير». وقال حسن، في تصريحات لـ«البيان»: «إنه لشرف كبير أن أكون هنا لأستلم البطاقة، نعم، إنه شرف كبير، هذه هي المرة الأولى لي هنا، وأنا متحمس جداً، خصوصاً لأنني سأواجه ستان فافرينكا، بطل الـ«غراند سلام». ستكون مواجهة كبيرة بالنسبة لي، لكنني أحاول أن أبذل 100٪ من جهدي، أحاول كل ما أستطيع. أقاتل حتى النهاية، هكذا أقول دائماً. نعم، أنا سعيد جداً بالوجود هنا، فهي واحدة من أكبر البطولات».

وأضاف حسن، أن إقامته الحالية في دبي تمثل ميزة إضافية له، قائلاً: «في الواقع، إقامتي هنا الآن جيدة جداً بالنسبة لي. أحاول فقط التأقلم مع الطقس، لاحظت اليوم أنه حار جداً».

وتحدث اللاعب عن مسيرته الاحترافية التي كانت مختلفة قليلاً عن اللاعبين الآخرين، وقال: بين عمر 12 و22، توقفت تماماً عن التنس، ولعبت فقط للمتعة، ثم في عمر 22، قررت أن أصبح محترفاً، لذا كنت متأخراً بعض الشيء عن الآخرين. لكنني سعيد جداً لأنني اتخذت هذا القرار، وتركت الجامعة لأصبح لاعب تنس. الجزء الأكبر من قراري كان لأتجنب الندم في نهاية حياتي على شيء لم أحاول فعله. وهذا ما لم أرغب به أبداً، لم أرغب أن أندم على أنني لم أحاول، لذا توقفت عن الجامعة، وجربت كل ما أملك».

وأضاف حسن، أن تقدمه السريع منذ التحول للاحتراف كان ملحوظاً، وقال: «بعد عام واحد فقط، كنت ضمن ترتيب 500 في تصنيف ATP، والآن أحاول تجاوز المركز 200 أو 150 ومع ذلك، يمكنني أن أفتخر بما حققته، الصعود من لا شيء إلى المركز 150 كان خطوة كبيرة جداً».