ميدفيديف يسعى للفوز بلقبه الثاني في دبي: ستكون فرصة لا تفوت

يسعى الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 11 عالمياً وبطل نسخة 2023، إلى الفوز بلقبه الثاني في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، معتبراً أن البطولة تمثل فرصة مناسبة لتحقيق هذا الهدف. وقال اللاعب إنه وضع لنفسه هدفًا هذا العام للفوز بلقب ثانٍ في مكان سبق وأن فاز فيه، مضيفًا أن دبي تمثل فرصة لتحقيق ذلك، وأنه سيبذل قصارى جهده للفوز بالبطولة مرة أخرى. وأوضح ميدفيديف إن التركيز على كل مباراة على حدة وتحقيق أفضل مستوى من الأداء هو مفتاح النجاح، وأن الفوز بلقب ثانٍ في دبي سيكون مكافأة له بعد كل الجهد الذي يبذله.



وأضاف ميدفيديف في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن البطولات الآن تأتي متتالية، لذلك يكون التحضير قصيراً، مؤكداً أنه يحاول التأقلم مع الأرضية والشعور بالكرة وأداء بعض التمارين البدنية ليكون في حالة جيدة ومستعد لكل مباراة.

وتطرق ميدفيديف إلى إعجابه باللعب في دبي، موضحاً أنه يحب المدينة لما توفره من أجواء ممتعة وأنشطة متعددة تساعد على الاسترخاء قبل الذهاب للتدريب. وأضاف أن أجواء المباريات المسائية تضفي جوًا رائعًا وحيويًا على البطولة، مما يزيد من متعة اللعب والتحفيز.



وتحدث اللاعب عن عمره قائلاً إنه في الجيل المتوسط، بعمر 30 عاماً، وأنه لا يعتبر نفسه قديماً ولكنه أيضاً ليس صغيراً، مضيفاً أن هذه الفترة تمثل جيلًا متوسطاً في مسيرته. وأوضح أنه كان ممتعاً أن يلعب ضد جميع كبار اللاعبين تقريباً، مثل روجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال، بما في ذلك أندي موراي وكارلوس ألكاراز ويانك سينر، مشيراً إلى أنه تغلب على معظم هؤلاء تقريبًا عدا فيدرر. وأكد أن مشاركة الملعب مع هؤلاء اللاعبين كانت ممتعة، لكنه أشار أيضًا إلى أن اللعب مع أي لاعب آخر يبقى ممتعًا ويمنحه الدعم والتحفيز.



وأشار ميدفيديف إلى أهمية الدعم الأسري، قائلاً إن العائلة في روسيا تعني شيئًا يمكن الاعتماد عليه، شيء قوي جدًا لا ينكسر، وهو شعور رائع أن يكون إلى جانبه شخص مميز مثل زوجته، مما يعزز ثقته بنفسه ويمنحه شعورًا بالراحة على الملاعب.