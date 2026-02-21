عن خسارتها نهائي «تنس دبي».. سفيتولينا: جسدي لم يكن في أفضل حالاته



أكدت الأوكرانية إلينا سفيتولينا أن جسدها لم يكن في أفضل حالاته بعد المباراة الماراثونية التي خاضتها في نصف النهائي أمام الأمريكية كوكو غوف، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وهو ما أثر على مستواها في المباراة النهائية التي خسرتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا 6 ـ 2 و6 ـ 4 في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.



ورغم الخسارة، خرجت سفيتولينا من البطولة بالكثير من الإيجابيات، معتبرة أن المنافسة شكلت فرصة لتأكيد عودتها إلى المستوى العالي بعد موسم طويل. وأوضحت أنها سعيدة بالمباريات التي خاضتها والفوز على لاعبات قويات، مؤكدة أنها تحاول دائماً التركيز على الجانب الإيجابي للأداء: «أريد أن أحتفظ فقط بالأشياء الجيدة من هذه البطولة، فهذا هو الأولوية بالنسبة لي».



وعن المباراة النهائية، أشارت سفيتولينا إلى صعوبة التعامل مع أسلوب بيغولا المتسق وقوة ضرباتها، وقالت: «اضطررت لبذل مجهود أكبر في كل ضربة، لكنها لعبت بشكل رائع ومتماسك». وأضافت أن ضعف جاهزيتها البدنية والذهنية جعلها أقل قدرة على التحرك بسرعة وإيجاد الفرص الصغيرة ضد لاعبة متسقة مثل بيغولا. ورغم ذلك، شددت على أنها حاولت القتال والمحافظة على تركيزها حتى النهاية، معتبرة أن هذه التجربة جزء من طبيعة اللعبة.



وحول التعافي قبل البطولات المقبلة، كشفت سفيتولينا أنها ستعود إلى أوكرانيا لقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء قبل الانتقال إلى أوروبا ثم السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة إنديان ويلز. وأكدت أن هذه الفترة ستكون فرصة لإيجاد التوازن بين الراحة والانفصال عن التنس والاستعداد للعودة إلى الملاعب: «التنس لا يتوقف، المهم هو التعافي والاستعداد للأسبوع القادم. وسأبدأ البطولة من الجولة الثانية، ما يساعد على التكيف مع السطح الخاص بالمنافسة».



وتطرقت سفيتولينا إلى صعوبة المحافظة على التركيز الذهني خلال المباراة النهائية، مشيرة إلى أن سقوطها في الشوط الأول كان تحدياً كبيراً: «ارتكبت بعض الأخطاء أكثر من المعتاد، وأحياناً لم تكن حركتي على الملعب مثالية. ضد لاعبة متسقة مثل جيسيكا، يجب دائماً الضغط وإيجاد كل الفرص الصغيرة. شعرت قليلاً بالتعب الذهني والجسدي، لكن حاولت القتال حتى النهاية».

كما أكدت اللاعبة الأوكرانية أن أداءها العام في البطولة كان مرضياً، خاصة أنها واجهت مجموعة مباريات صعبة في البداية: «كانت قرعة البطولة صعبة جداً، لكنني نجحت في تجاوزها. أنا سعيدة بكيفية تعامل نفسي مع المباريات، ومباراة الأمس كانت اختباراً لقدرتي على الدفع بنفسي. ها أنا أعود بعد أستراليا إلى قارة أخرى وأقدم مستوى جيداً».



وفيما يتعلق بمستوى أدائها هذا العام، قالت سفيتولينا إنها لم تكن تتوقع في بداية الموسم أن تصل إلى هذا المستوى: «ذهبت إلى أوكلاند للحصول على بعض المباريات لإيجاد إيقاعي، وكل شيء التقى معاً. عملت بجد، وفترة الانقطاع في سبتمبر ساعدتني على استعادة توازني الذهني وتحسين أدائي. أشعر أنني في مكان جيد، أرى لعبي وعقليتي من زاوية مختلفة، وأتحسن باستمرار ومستعدة لمواجهة المواقف الصعبة، وهذا هو الأهم بالنسبة لي».



واختتمت سفيتولينا حديثها بالتأكيد على أن بطولة دبي منحتها ثقة إضافية للاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات، مع الحفاظ على روح إيجابية رغم الخسارة، مستعدة لمواجهة التحديات القادمة في الموسم الحالي.