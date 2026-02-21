رسالة «بطلة دبي» إلى اللاعبات العربيات: لا تخافن من الحلم الكبير



وجهت الأمريكية جيسيكا بيغولا بعد فوزها بلقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، مساء اليوم، رسالة حماسية للاعبات الشابات في الوطن العربي، قائلة: «آمل أن يشاهدننا ويستلهمن منا، وأن يسعين لتحقيق أهدافهن وأحلامهن ويواصلن العمل الجاد والمثابرة. لا تخافن من الحلم الكبير».



وأضافت: «رغم أن التنس ليس الرياضة الأكثر شعبية هنا، أرى الكثير من القدوات الصاعدات، وأتمنى أن يواصل هذا النمو ليُلهم جميع الأطفال للاستمرار في اللعب وربما نرى المزيد من اللاعبات ينشأن من هذه المنطقة».



وفي حديثها عن إنجازها الأخير أعربت بيغولا عن سعادتها الكبيرة بتتويجها بلقب بطولة دبي بعد فوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6 ـ 2 و6 ـ 4، مؤكدة أن هذا الفوز جاء تتويجاً لجهودها خلال الأشهر الستة الماضية وقدرتها على تقديم مباراة شبه مثالية بعد التعافي من مباراة صعبة في الدور السابق. وقالت: «سعيدة جداً بالمشي حاملةً اللقب هذا الأسبوع. لقد كنت آملة أن تُكلل جهودي في الأشهر الماضية بنتائج إيجابية، وها أنا اليوم أحقق ذلك».



وتطرقت اللاعبة الأمريكية إلى قوة المنافسة، مشيرة إلى أن مواجهة سفيتولينا جاءت بعد مباراة مرهقة لها مع كوكو غوف، والتي وصفتها بأنها «مباراة رائعة وعالية المستوى بين اثنتين من أفضل المنافسات في جولة رابطة تنس المحترفات». وأكدت أن تعافيها كان جيداً رغم طول المباراة، قائلة ومازحة: «صحيح أن درجة استردادي اليوم كانت سيئة، لكن لحسن الحظ تمكنت من تجاوز ذلك واللعب بشكل جيد».



ظاهرة الانسحابات



وعن الانسحابات التي شهدتها البطولة اعتبرت بيغولا أن المنافسة لم تفقد قوتها، حيث شهدت نصف النهائي أربع لاعبات من مصنفات العشر الأوائل، مؤكدة أن ذلك يعكس عمق التنس النسائي في الوقت الراهن ومستوى التحدي المستمر. وقالت: «حتى عندما يغيب بعض اللاعبات يمكننا تقديم مباريات رائعة وإظهار قوة الرياضة». وأضافت أن كل جولة كانت صعبة وأن الفوز لم يأتِ بسهولة، وأنه يتطلب تركيزاً وجهداً كبيرين، خصوصاً في البطولات القصيرة التي تتطلب اللعب متتالي الأيام.



وتحدثت بيغولا عن جوانب أدائها الفني، مشيرة إلى تحسن حركة القدمين وقدرتها على التدفق خلال الضربات، إضافة إلى أن الإرسال كان محور عمل مستمراً منذ عدة سنوات، وقد ساعدها على تسجيل نقاط حاسمة في المباراة النهائية. وقالت: «لقد كان من الرائع أن أتمكن من تسجيل إرسال مباشر في النقاط الحاسمة، مثل مباراة اليوم ضد لاعبة تعيد الكرة بشكل ممتاز مثل سفيتولينا».



كما أشادت بيغولا باللاعبات الصاعدات، مثل الفلبينية ألكسندرا إيلا، مؤكدة أن قدرتهن على جذب الجماهير وملء المدرجات يعكس تزايد شعبية اللعبة ويتيح قدوة للشابات في المنطقة. وأضافت: «إنها تدير كل شيء بنضج وهدوء، وتظهر تقديراً لكل الدعم الذي تتلقاه من جمهورها، وهو أمر مذهل للرياضة». وذكرت أنها واجهت أليكس في ميامي العام الماضي، وأن الجمهور كان كله ضدها، مما أظهر مدى الحماسة والدعم الجماهيري للنجوم الصاعدين.



لقب بطعم خاص



وعن خصوصية لقب دبي، أشارت بيغولا إلى أن الفوز خارج أمريكا الشمالية أعطاه بعداً خاصاً، موضحة أنه بعد فوزها سابقاً ببطولات مونتريال وتورنتو، جاء هذا اللقب كخطوة تؤكد قدرتها على تحقيق نتائج قوية خارج القارة الأم. وأكدت أن التغلب على مباراة صعبة في الدور السابق أضاف بعداً معنوياً كبيراً لهذا الإنجاز.



وفيما يتعلق بالبطولات الكبرى، قالت بيغولا إنها لم تربط هويتها بالفوز بلقب غراند سلام، لكنها تعتبره الهدف الأخير الذي تسعى لتحقيقه. وأضافت: «لقد حققت الكثير حتى الآن، ومن الممكن أن أنهي مسيرتي اليوم دون أي ندم، لكن الفوز بهذه البطولات يمنحني الثقة اللازمة للاستمرار والتقدم في البطولات الكبرى المقبلة».



وحول صعود التنس الأمريكي، أشارت بيغولا إلى وجود مجموعة قوية من اللاعبات مثل كوكو غوف وأماندا أنيسيموفا، معتبرة أن المنافسة بينهن تشكل دافعاً لتطوير الأداء والحفاظ على مستوى عالٍ، وأضافت: «إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذه الحقبة المميزة وأن أمثل بلدي على أعلى مستوى، وأن أكون قدوة للأجيال القادمة».



وفي ختام المؤتمر الصحافي، تطرقت إلى حياتها خارج الملعب، مؤكدة أن شغفها باللعبة بدأ منذ الصغر، وقالت: «كنت أرغب أن أكون رقم واحد في العالم منذ أن كنت في السادسة من عمري. تحقيق هذا الحلم على مدار السنوات هو أمر ممتع وفخور به للغاية». وأكدت أنها تعتز بما حققته حتى الآن، وأن الفوز بالبطولات يعزز ثقتها في قدرتها على المنافسة وتحقيق أهدافها الكبرى مستقبلاً.