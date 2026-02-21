بيغولا ثالث أمريكية تحرز لقب بطولة دبي للتنس



توجت الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة خامسة عالمياً، بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، عقب فوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة تاسعة، بمجموعتين دون رد 6 - 2 و 6 - 4 في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اليوم.



وباتت بيغولا ثالث لاعبة أمريكية تحرز لقب دبي، بعد ليندسي دافنبورت المتوجة عام 2005، وفينوس ويليامز، التي أحرزت اللقب أعوام 2009 و2010 و2014، كما رفعت بيغولا مجموع ألقابها إلى 10 في مسيرتها الاحترافية، فيما يعد لقب بطولة دبي الرابع لها ضمن فئة الألف نقطة.



ونالت بيغولا جائزة مالية قدرها 665 ألف دولار، مقابل 385 ألف دولار لسفيتولينا، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز منافسات السيدات في البطولة 4,088,211 دولاراً.



وفرضت اللاعبة الأمريكية أفضليتها منذ البداية، فتقدمت 3-0 ثم 4-1 في المجموعة الأولى قبل أن تحسمها 6-2، مستفيدة من قوة إرسالها وصلابتها في الخط الخلفي. وحاولت سفيتولينا، بطلة نسختي 2017 و2018، العودة في أكثر من مناسبة، لكنها اصطدمت بجاهزية بدنية واضحة لمنافستها.



واستمرت أفضلية بيغولا في المجموعة الثانية، إذ واصلت الضغط وتحويل الكرات الدفاعية إلى هجمات سريعة، بفضل قراءتها التكتيكية الجيدة، في وقت بدت فيه سفيتولينا متأثرة بالمجهود الكبير، الذي بذلته في نصف النهائي، والذي امتد لأكثر من ثلاث ساعات، وانتهى قرابة منتصف الليل.



وتعد بيغولا ثالث أكبر لاعبة سناً تبلغ نهائي دبي خلال 25 عاماً، فيما بلغ مجموع عمري اللاعبتين في النهائي 63 عاماً و148 يوماً، ليصبح ثاني أعلى مجموع أعمار في نهائي إحدى بطولات فئة الألف نقطة منذ عام 1990.