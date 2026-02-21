كندية ناجية من السرطان تفوز بلقب الزوجي في بطولة دبي للتنس



أحرز الثنائي المصنّف خامساً، الكندية غابرييلا دابروفسكي والبرازيلية لويزا ستيفاني، لقب زوجي السيدات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، فئة الألف نقطة، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الألمانية لاورا سيغموند والروسية فيرا زفوناريفا 6 ـ 1 و6 ـ 3 مساء اليوم.



ويعد هذا اللقب الثاني للثنائي في دورات الألف نقطة معاً، والأول لهما منذ أربعة أعوام، بعدما قررتا استئناف شراكتهما في موسم 2026 من دورات المحترفات.



وأهدت دابروفسكي، الناجية من سرطان الثدي، اللقب إلى والد صديقتها المقربة الذي يصارع المرض نفسه. وجاء التتويج بعد مشوار شاق، إذ احتاج الثنائي إلى شوط كسر التعادل الحاسم في ثلاث من مبارياته الأربع قبل النهائي، كما أنقذ ثلاث نقاط حاسمة في ربع النهائي أمام المكسيكية جوليانا أولموس والأمريكية جيسيكا بيغولا. وفي نصف النهائي، ثأرتا من الكازاخستانية آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش اللتين أقصتاهما في الدور ذاته في أول بطولتين لهما هذا الموسم.



وفي النهائي، فرضت دابروفسكي وستيفاني إيقاعهما مبكراً. فبعد تأخرهما 0 ـ 1 في المجموعة الأولى، أنقذتا نقطتي كسر إرسال في شوطهما الأول، قبل أن تفوزا بتسعة من الأشواط العشرة التالية للتقدم 6 ـ 1 و4 ـ 1. وحاولت سيغموند وزفوناريفا العودة في النتيجة، غير أن محاولتهما باءت بالفشل رغم حصولهما على فرصة لكسر الإرسال عند 0 ـ 40 في الشوط السادس من المجموعة الثانية.



وكانت الشراكة بين دابروفسكي وستيفاني قد امتدت بين عامي 2020 و2023، وبلغتا خمس مباريات نهائية وأحرزتا لقبين، أبرزها دورة مونتريال للألف نقطة عام 2021، قبل أن تتوقف إثر إصابة خطيرة في ركبة ستيفاني خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2021. وعادتا لتحققا لقب دورة تشيناي (250 نقطة) في 2022، كما شاركتا معاً في بطولتي إنديان ويلز وميامي عام 2023.



وبعد انتهاء شراكتهما في 2025 مع كل من المجرية تيميا بابوش والنيوزيلندية إيرين روتليف، قررتا لم الشمل مجدداً، ونجحتا في التتويج في دبي بعد خروجهما من نصف نهائي بطولتي أستراليا المفتوحة وقطر المفتوحة في الدوحة.



وقالت ستيفاني بعد الفوز: «أنا سعيدة جداً بإحراز لقبنا الأول هنا في دبي. الفوز بدورة من فئة الألف نقطة ليس أمراً يتحقق كل أسبوع، لذلك أنا فخورة بهذا الإنجاز وبفريقنا».



ورفعت دابروفسكي رصيدها إلى ستة ألقاب في دورات الألف نقطة، مقابل أربعة لستيفاني، ومن المنتظر أن تصعد الكندية إلى المركز الثاني عالمياً في تصنيف المحترفات الذي يصدر بعد غد.

في المقابل، خاضت سيغموند وزفوناريفا أول نهائي لهما معاً منذ تتويجهما ببطولة الماسترز الختامية عام 2023.



وقالت دابروفسكي: «التصنيف يأتي ويذهب، لكن الأهم بالنسبة لي هو بناء شراكة قوية وتحقيق نتائج ثابتة في البطولات. هذا كان هدفي دائماً، وأنا سعيدة بتحقيقه، لكن أي تصنيف لا يتحقق بمفرده، بل بفضل كل من يسهم في هذا النجاح».