صلاح تهلك: الأيام الثلاثة الأولى لـ«تنس دبي» سجلت حضوراً فاق أرقام النسخ السابقة



قال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، إن انسحاب بعض اللاعبات من منافسات السيدات لم يؤثر على قوة البطولة أو مستوى التنافس فيها، مؤكداً أن ما شهدته الأدوار النهائية يشكل «الدليل الأوضح» على ذلك، بعدما نجحت أربع لاعبات مصنفات ضمن العشر الأوليات عالمياً في بلوغ نصف النهائي.



وأوضح تهلك أن وصول هذا العدد من المصنفات المتقدمات إلى المربع الذهبي يعكس عمق قائمة المشاركات وجودة المستوى الفني، مشيراً إلى أن المنافسات اتسمت بالندية حتى الأمتار الأخيرة، وأن النتائج جاءت لتؤكد أن الحديث عن تراجع قوة البطولة «لا يستند إلى معطيات واقعية».



وأضاف أن البطولة شهدت حضور أربع مصنفات من بين الأفضل عالمياً حتى المراحل الحاسمة، ما يعكس استمرارية الحدث في استقطاب نخبة اللاعبات، لافتاً إلى أن المنافسات امتدت بقوة حتى الأيام الختامية، مع مباريات اتسمت بالتقارب الكبير في المستوى.



وأشار إلى أن اللاعبة الفلبينية أليكسندرا إيلا، قدمت أداءً لافتاً على مدى أربعة أيام، وأسهمت في استقطاب شريحة جماهيرية جديدة للعبة، في ظل الحضور الكبير للجالية الفلبينية في دولة الإمارات، ولا سيما في دبي، معتبراً أن هذا الحضور الجماهيري يعكس قدرة البطولة على مخاطبة «ديموغرافيا جديدة» للتنس وتعزيز انتشار اللعبة، مثلما أكدت ذلك اللاعبة الأمريكية كوكو غوف، التي واجهت إيلا في ربع النهائي.



وأكد تهلك أن الأيام الثلاثة الأولى سجلت حضوراً جماهيرياً فاق أرقام النسخ السابقة، مشيراً إلى أن مباراة كوكو غوف وايلينا سفيتولينا شهدت أطول شوط كسر تعادل (تاي بريك) في تاريخ البطولة، في مؤشر على شدة التنافس وتقارب المستويات بين اللاعبات.



وفي ما يتعلق بالمشاركة العربية في بطولة الرجال التي تنطلق بعد غد، أوضح أن النسخة الحالية شهدت أيضاً حضور لاعبين من المنطقة، من بينهم التونسي معز الشرقي، واللبناني بنجامين حسن، في إطار دعم المواهب العربية ومنح الجماهير مواجهات ذات طابع خاص.



وختم بالقول إن وجود ستة من الأبطال السابقين في البطولة، بينهم أربعة سبق لهم التتويج بألقاب كبرى (غراند سلام)، يعزز من قيمة المنافسة، ويعد بمواجهات قوية ومتكافئة حتى ختام الحدث.