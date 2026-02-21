اللبناني بنجامين يصطدم بفافرينكا وطريق صعب لحامل اللقب في «تنس دبي»



وضعت قرعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس، اللبناني بنجامين حسن، المصنف 287، والذي يشارك ببطاقة دعوة، في مواجهة صعبة مع اللاعب السويسري المخضرم ستان فافارينكا (40 عاماً)، المصنف 98 عالمياً وبطل نسخة 2016، ضمن منافسات الدور الأول، فيما جاءت القرعة سهلة لممثل العرب الثاني وهو التونسي معز الشرقي، المصنف 134، والذي يشارك بدوره ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، إذ يلعب مباراته الأولى مع أحد المـتأهلين من الدور التمهيدي أو أحد الخاسرين المحظوظين، ولكن طريق الشرقي بعد ذلك سيكون محفوفاً بالمخاطر، ففي حال تخطى الدور الأول سيكون في مواجهة المصنف الأول في البطولة والسابع عالمياً الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم، الذي يخوض مباراة سهلة في الدور الأول مع الصيني جانغ جيجن المصنف 319، أما حامل اللقب اليوناني اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 33 عالمياً، فوضعته القرعة أمام تحد صعب، حيث سيواجه الفرنسي أوغو هامبرت، المصنف 36، بطل نسخة 2024، وفي حال نجح في التأهل سيكون في مواجهة بطل آخر، وهو الروسي أندريه روبليف، بطل نسخة 2022.



وأقيمت مراسم قرعة النسخة 34 للبطولة ظهر اليوم في قاعة المجلس بملعب سوق دبي الحرة للتنس، بحضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك، نائب المدير العام ومدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة، وسعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل والتنس، وأحمد عبدالعظيم، من رابطة لاعبي التنس المحترفين، واللاعبين اللبناني بنجامين حسن، والفرنسي أرتور ريندركنيش.



وأسفرت باقي نتائج القرعة عن مواجهات سهلة للاعب الكازاخستاني بوبليك ألكسندر، المصنف 10 عالمياً، حيث سيلعب مباراته الأولى ضد أحد المـتأهلين من الدور التمهيدي، فيما يلتقي الروسي دانييل مدفيديف، بطل نسخة 2023 والمصنف الثالث في البطولة و11 عالمياً، مع الصيني شانغ جونتشنغ المصنف 261، فيما يلعب الروسي أندريه روبليف، المصنف 14 وبطل نسخة 2022، مع الفرنسي فالنتين روير، المصنف 60.