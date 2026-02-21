فينوس ويليامز تعود إلى إنديان ويلز بعمر الـ 45



تخوض الأمريكية فينوس ويليامز، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، منافسات دورة إنديان ويلز للتنس ضمن فئتي الفردي والزوجي، بعدما منحها المنظمون بطاقة دعوة.



وتقام منافسات الجدول الرئيسي للدورة بين الرابع والخامس عشر من مارس المقبل، في محطة جديدة ضمن عودة اللاعبة البالغة 45 عاماً إلى الملاعب.



وقال مدير الدورة الألماني تومي هاس في تصريحات إعلامية: «يشرفنا أن نمنح أول بطاقة دعوة هذا العام إلى فينوس وليامس. إنها أسطورة في التنس، وإحدى أكثر اللاعبات إنجازاً في تاريخ رياضتنا».



وستشارك وليامز في منافسات الزوجي إلى جانب الكندية ليلى فرنانديز.



من جهتها، أعربت اللاعبة الأمريكية عن سعادتها بالعودة إلى كاليفورنيا، قائلة: «أنا متحمسة للغاية للعودة إلى إنديان ويلز، وأتطلع إلى اللعب مجدداً في كاليفورنيا. هذه الدورة تمثل دائماً تجربة خاصة، ولا شيء يضاهي اللعب أمام هذا الجمهور الرائع».



وكانت وليامز قد شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة في منتصف يناير الماضي، حيث خسرت في الدور الأول أمام الصربية أولغا دانيلوفيتش بنتيجة 7-6 (5)، 3-6، 4-6، بعدما كانت متقدمة في المجموعة الثالثة، لكنها غادرت البطولة بصفتها أكبر لاعبة سناً تشارك في المنافسات.



وتحتفل وليامز بعيد ميلادها السادس والأربعين في السابع عشر من يونيو المقبل، مواصلة مسيرة طويلة في عالم التنس توجتها بسبعة ألقاب كبرى.