الأمريكية بيغولا تواصل تألقها وتعبر إلى نهائي بطولة دبي للتنس



واصلت الأمريكية جيسيكا بيغولا تألقها، مترجمة نتائجها الجيدة هذا الموسم بالتأهل إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس لأول مرة في مسيرتها الاحترافية، بعدما تغلبت مساء اليوم على مواطنتها أماندا أنيسيموفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6–1 و4–6 و3–6 في ساعتين ودقيقتين.



خسرت بيغولا المجموعة الأولى 2–6، لكنها عادت وانتصرت في المجموعة الثانية 6-4، وفي الثالثة 6–3، وأصبحت بذلك رابع لاعبة أمريكية تبلغ النهائي في دبي بعد مونيكا سيلش في 2003، وليدنسي دافنبورت في 2005، وفينوس ويليامز في 2009 و2010 و2014.



وخلال الأشهر الـ6 الأخيرة، حافظت بيغولا على أداء مستقر ووصلت على الأقل إلى الدور نصف النهائي في كل حدث شاركت فيه، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة لهذا العام وبطولة أمريكا المفتوحة للعام الماضي، حيث احتلت المركز الثاني.



وأكدت ابنة الملياردير الأمريكي تيري بيغولا أن نتائجها الجيدة في الأشهر الأخيرة ثمرة العمل الجاد المستمر منذ الصيف الماضي، موضحة أنها عملت ومدربها على الكثير من الأمور لاستعادة مستواها.



وتنتظر بيغولا لتواجه في النهائي الفائزة من مباراة مواطنتها كوكو غوف، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.