صراع أميركي خالص بين أنيسيموفا وبيغولا في نصف نهائي «تنس دبي»

تتجه الأنظار في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد ساعتين من الآن، إلى مواجهة أميركية خالصة بين المصنفة الثانية أماندا أنيسيموفا والمصنفة الرابعة جيسيكا بيغولا، التي تتفوق تاريخيًا بأربعة انتصارات دون رد.

غير أن هذه الأرقام تخفي تحولًا كبيرًا في مسيرة أنيسيموفا، التي بلغت نهائي بطولتين كبيرتين العام الماضي. ففي ربع النهائي، قلبت تأخرها أمام الروسية الشابة ميرا أندرييفا لتفوز بثلاث مجموعات، منهية آمالها في الدفاع عن اللقب.

أنيسيموفا، المعروفة بضرباتها الأرضية القوية، لجأت بكثافة إلى التقدم نحو الشبكة (25 مرة في مباراة أندرييفا)، في محاولة لكسر الإيقاع الدفاعي لمنافستها. وقالت: «أحاول تنويع اللعب، استخدام الكرات القصيرة والصعود إلى الشبكة. أشعر أنني أستطيع التألق هناك إذا التزمت بذلك».

أما بيغولا، التي تغلبت على الدنماركية كلارا تاوسون، فتبلغ نصف النهائي السابع تواليًا في بطولات رابطة المحترفات، في سلسلة بدأت منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، لتصبح أول لاعبة تحقق هذا الإنجاز منذ البولندية أنييسكا رادفانسكا (2015-2016).

وقالت بيغولا: «أشعر أن إرسالي تحسّن كثيرًا، كما أنني أتحرك بشكل أفضل. عملت بجد على تطوير أدائي خلال الأشهر الستة الماضية».

اللافت أن مواجهتي نصف النهائي هما إعادة مباشرة لمواجهتي ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أقل من شهر، ما يضفي على أمسية دبي طابع الثأر الكروي المصغّر.

ثلاث أميركيات في المربع الذهبي، بطلة سابقة تبحث عن مجد متجدد، ومواجهات حديثة العهد تعود بثقلها إلى الواجهة. في دبي، لا يقتصر الرهان على بطاقة النهائي، بل على تثبيت معادلات القوة في موسم يبدو مفتوحًا على كل الاحتمالات.