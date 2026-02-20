سفيتولينا وغوف.. معركة الكبار في «تنس دبي» الليلة

تخطف مباراة الأميركية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالميًا، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة، الأنظار الليلة ضمن نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، في مواجهة متكافئة تشير سجلاتها السابقة إلى تعادل تام (2-2).

غوف، البالغة 21 عامًا، بدت متفاجئة ببلوغها المربع الذهبي بعد فوز ساحق على الفلبينية ألكسندرا إيالا. وقالت عقب اللقاء: «أحيانًا مباراة واحدة يمكن أن تغيّر كل شيء».

ولم يكن طريق الأميركية معبّدًا، فقد خسرت مباراتها الأولى في الدوحة أمام الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو، ثم أنقذت ثلاث نقاط حاسمة أمام البلجيكية إليز ميرتنز في ثمن النهائي بدبي. ولا يزال إرسالها تحت المجهر بعد ارتكابها 36 خطأ مزدوجًا في البطولة، بينها 16 في مباراة واحدة.

لكن ما يعوّض ذلك هو صلابتها الدفاعية وقدرتها الاستثنائية على إعادة الكرات، إذ كسرت إرسال منافستها الأخيرة ست مرات وحققت 19 نقطة كسر إرسال، وهو أعلى رقم في البطولة حتى الآن.

في المقابل، تدخل سفيتولينا، المتوجة بلقب دبي عامي 2017 و2018، المواجهة بثقة مستمدة من ذكريات سعيدة في دبي، وأخرى حديثة بعد فوزها الساحق على غوف قبل أقل من شهر في ملبورن بنتيجة 6-1 و6-2.

والأوكرانية البالغة 31 عامًا أظهرت صلابة كبيرة بعودتها أمام الكرواتية أنتونيا روجيتش، بعدما أنقذت 11 فرصة كسر إرسال. وقالت: «لدي ذكريات رائعة هنا... العودة إلى هذا المكان المميز وبلوغ نصف النهائي مجددًا يسعدني كثيرًا».

وتمنح الأرقام سفيتولينا أفضلية طفيفة على الإرسال (71% من نقاط الإرسال الأول مقابل 41% لغوف)، لكن الأخيرة تؤكد أنها تعلمت من خسارتها الأخيرة وتدرك كيفية التعامل مع بدايات المباريات المتعثرة.