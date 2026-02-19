غوف تنهي مغامرة الفلبينية إيلا وتبلغ نصف نهائي «تنس دبي»

أنهت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة رابعة عالمياً، مغامرة الفلبينية ألكسندرا إيلا في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما أقصتها من ربع النهائي، مساء اليوم، بفوز كاسح بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-2، لتحجز مقعدها في المربع الذهبي وتنتظر الفائزة من مواجهة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والكرواتية أنتونيا روجيتش.



ولم تكن النتيجة الثقيلة مجرد تفوق رقمي، بل عكست فجوة واضحة في الإيقاع والخبرة وإدارة التفاصيل. فقد فرضت غوف منذ البداية نسقاً عالياً في تبادل الكرات، مع تركيز كبير على الإرسال الأول والضغط المبكر على إرسال منافستها، ما حرم إيلا من أي فرصة للدخول في أجواء اللقاء. وأنهت غوف المجموعة الأولى في أقل من نصف ساعة، بعدما سيطرت بالكامل على الخط الخلفي وأغلقت الزوايا أمام اللاعبة الفلبينية.



السيناريو ذاته تكرر في المجموعة الثانية، حيث واصلت غوف هيمنتها الذهنية والتكتيكية، فلم تترك أي هامش لعودة محتملة، ونجحت في كسر الإرسال تباعاً بفضل قراءة دقيقة لتحركات إيلا، واستغلال واضح لنقاط الضعف في الاستقبال والتحرك الجانبي. كما بدا الفارق واضحاً في قوة الضربات الأرضية واستقرار الأداء تحت الضغط، إذ لعبت غوف بأريحية وثقة عالية، مقابل ارتباك متزايد لدى منافستها، التي تراجع مستواها مقارنة بالمباريات السابقة.