أنيسيموفا تقصي حاملة اللقب وتبلغ نصف نهائي «تنس دبي»

جردت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 6 عالمياً، الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة السابعة ،من لقبها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما أقصتها من ربع النهائي، مساء اليوم، وتغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 – 2 و5 – 7 و7 – 6، في واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن.



انطلقت المباراة بسيطرة واضحة من أندرييفا، التي فرضت أسلوبها القوي في المجموعة الأولى، وفازت بسهولة 6–2، محققة بداية واعدة نحو الدفاع عن لقبها، لكن أنيسيموفا عادت في المجموعة الثانية، وفرضت إيقاعها الهجومي، لتتغلب بصعوبة 7–5.



أما المجموعة الثالثة فكانت الملحمة الحقيقية، إذ شهدت صراعاً متواصلاً حتى التعادل 5–5 ثم 6–6، قبل الوصول إلى شوط كسر التعادل، الذي جاء مثيراً. تقدمت أنيسيموفا 5–1، لكن أندرييفا لم تستسلم، وتمكنت من تقليص الفارق إلى 5–4، قبل أن تعود أنيسيموفا وتحسم المباراة والنقطة السادسة، لتنتزع الفوز النهائي.



وتلتقي انيسيموفا في نصف النهائي مواطنتها جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة، والتي ضمنت تأهلها على حساب الدنماركية كلارا تاوسون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 – 3 و2 – 6 و6 – 4 في ساعة و55 دقيقة.