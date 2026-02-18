أندرييفا تواصل حملة الدفاع عن لقبها في دبي وتصطدم بأنيسيموفا في ربع النهائي

بلغت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة سابعة عالميًا، ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد تغلبها، ظهر اليوم، على الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين دون رد 7–5 و6–3، لتواصل بذلك حملة الدفاع عن لقبها بنجاح.

وتلتقي أندرييفا (18 عامًا) في الدور المقبل مع الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة سادسة عالميًا، التي حسمت تأهلها بفوزها على الأندونيسية جانيس تيجن بنتيجة 6–1 و6–3.

وتُعد أندرييفا أصغر بطلة في تاريخ دورة دبي، بعدما أحرزت لقب النسخة الماضية على حساب الدنماركية كلارا تاوسون، وهي في عمر 17 عامًا و299 يومًا، لتصبح أيضًا أصغر لاعبة تتوج بلقب من فئة الألف نقطة ضمن بطولات رابطة محترفات التنس.

وأكدت الروسية الشابة عزمها على تكرار إنجاز العام الماضي، مشيرة إلى أن رؤية صورتها في أرجاء الفندق وملاعب البطولة منحتها دفعة معنوية إضافية. وقالت: «هذا يمنحني دافعًا أكبر لتقديم أداء جيد ومحاولة الدفاع عن اللقب. عندما أعود العام المقبل، آمل أن أرى صورتي هنا مجددًا».

وكانت مشاركة أندرييفا في دبي الموسم الماضي نقطة تحول في مسيرتها، إذ تبعتها بأسابيع قليلة بإحراز لقب بطولة إنديان ويلز، قبل أن تضيف مطلع العام الحالي لقب بطولة أديلايد الدولية، محققة أول ألقابها في فئة 500 نقطة.

وتؤكد هذه النتائج الصعود السريع للاعبة الروسية، التي تتزايد التوقعات بشأن قدرتها على ترسيخ موقعها بين نجمات الصف الأول في الكرة الصفراء، فيما يشكل اختبار أنيسيموفا محطة جديدة في مشوار الدفاع عن لقبها في دبي.