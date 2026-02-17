الأزمة تتعمق.. انسحاب كاساتكينا وبيليك وكريتشكوفا من «تنس دبي» والعدد يرتفع إلى 11

لم يتوقف مسلسل الانسحابات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما أعلنت ثلاث لاعبات بارزات انسحابهن رغم بلوغهن الدور الثاني، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 لاعبة، في سابقة هي الأولى بتاريخ البطولة، وحدث نادر في بطولات الكرة الصفراء.

القائمة الجديدة للمنسحبات تضم الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 61 عالميًا، والتي تشارك حاليًا بجنسيتها الأسترالية، بعدما تعرضت لإصابة خلال مواجهتها أمام الألمانية لاورا سيغموند. وطلبت كاساتكينا وقتًا طبيًا مستقطعًا، وتدخل الطاقم الطبي داخل الملعب وسط شكوك حول قدرتها على الاستمرار، قبل أن تنجح في حسم اللقاء. وكانت ستواجه الروسية الشابة ميرا أندرييفا، حاملة اللقب، في الدور الثاني، قبل أن تعلن انسحابها رسميًا.

أما اللاعبة الثانية فهي التشيكية سارة بيليك، بطلة أبوظبي المفتوحة، التي انسحبت عقب فوزها في الدور الأول بسبب الإصابة.

بدورها، أعلنت التشيكية باربورا كريتشكوفا انسحابها قبل ساعات من مواجهتها المرتقبة أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا، بسبب إصابة في الفخذ الأيسر. وتُعد هذه ضربة موجعة لبطلة الغراند سلام مرتين، التي كانت قد افتتحت مشوارها في دبي بفوزها على أناستاسيا بافليوتشينكوفا بمجموعتين دون رد، 6–4 و6–4.

انسحابات متتالية منذ البداية

انطلق مسلسل الاعتذارات قبل 48 ساعة من صافرة البداية، مع إعلان المصنفتين الأولى والثانية عالميًا، البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، عدم مشاركتهما. ثم لحقت بهما الصينية تشينغ تشينوين واليونانية ماريا ساكاري بسبب المرض.

كما أعلنت التشيكية كارولينا موخوفا، بطلة الدوحة، انسحابها بداعي الإرهاق، فيما غادرت الكندية فيكتوريا مبوكو المنافسات بسبب إصابة في المرفق الأيمن، وانضمت إليهن الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو لإصابة في الفخذ الأيمن، إضافة إلى انسحاب الأمريكية هايلي بابتيست خلال الدور الأول أمام الفلبينية أليكس إيالا.

وبذلك يتأكد رسميًا أن عدد المنسحبات بلغ 11 لاعبة، في رقم غير مسبوق يطرح تساؤلات حول ضغط الروزنامة وتراكم الإصابات في بداية الموسم، بينما تجد البطولة نفسها أمام تحدٍ تنظيمي ورياضي للحفاظ على بريقها في واحدة من أبرز محطات جولة المحترفات.