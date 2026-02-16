يوفيتش ونافارو وتاوسون وبينشيتش إلى الدور الثاني في «تنس دبي»

واصلت الأمريكية الصاعدة، إيفا يوفيتش تألقها في عالم التنس بتأهلها إلى الدور الثاني في بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 1000 نقطة، على حساب الأوزبكية كاميلا راخيموفا 6 – 1 و1 – 6 و6 – 1. وضمنت السويسرية بليندا بنشيتش بطلة نسخة 2019 تأهلها بعد فوزها على الإسبانية جيسيكا بوزاس بنتيجة 2-6 و6-1 و6-2، في مباراة احتاجت خلالها اللاعبة السويسرية إلى بعض الوقت لتثبيت أقدامها على أرض الملعب قبل أن تقلب الموازين لصالحها.



وبدأت بوزاس اللقاء بشكل قوي، لكنها انتقلت من الأفضل بعد فوزها بالمجموعة الأولى 6 – 1 إلى الأسوأ مع تقدم المباراة، في حين استعادت بنشيتش توازنها وفرضت سيطرتها في المجموعتين التاليتين.

تأهلت الأمريكية إيما نافارو إلى الدور الثاني من بطولة سوق دبي الحرة للتنس بتغلبها على الرومانية الرومانية إيلينا غابرييلا روس بمجموعتين دون رد 6 – 4 و7 – 5، لتضرب موعداً مع البلجيكية اليز مرتينز غداً، وتأهلت الدنماركية كلارا تاوسون على حساب الأمريكية صوفيا كينين 7 – 6 و6 – 2.



كما تأهلت الرومانية سورانا سيرستيا على حساب البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش 6 – 3 و7 – 6، وحققت الإندونيسية جانيس تيجن التي تشارك ببطاقة دعوة تأهلاً مستحقاً إلى الدور الثاني بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز 7 – 6 و6 – 4.

وتمكنت الأسترالية داريا كاساتكينا من العبور إلى الدور الثاني بتغلبها على الألمانية لاورا سيغموند 6 – 2 و6 – 4 فيما تأهلت الفرنسية فارفارا غراشيفا على حساب السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا 7 – 5 و1 – 6 و6 – 4.