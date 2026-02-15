ألكسندرا إيلا أيقونة التنس الفلبيني تبلغ الدور الثاني في «تنس دبي»

بلغت ألكسندرا إيلا أيقونة التنس الفلبيني الدور الثاني في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بتغلبها مساء اليوم على الأمريكية هايلي بابتيست التي انسحبت من المجموعة الثانية بداعي الإصابة، وأنهت إيلا المجموعة الأولى لمصلحتها 6 – 4.



وتصطدم إيلا في الدور الثاني مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 8 عالمياً، في مباراة تعد اختياراً حقيقياً لقدرات النجمة الفلبينية والتي تعد إحدى أبرز النجمات الصاعدات في تنس المحترفات في السنوات الأخيرة، والتي قفزت من التصنيف 158 بنهاية 2024 إلى 50 بنهاية العام الماضي ثم 40 حالياً.



الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً صنعت التاريخ قبل 3 سنوات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث أصبحت أول فلبينية تفوز بلقب جراند سلام للناشئين، مع تصنيف فردي بلغ المركز 40، أصبحت إيلا أعلى لاعبة تنس تصنيفاً في تاريخ بلادها.