الكندية فرنانديز تتألق وتخطف قلوب الجماهير في «تنس دبي»

تألقت الكندية ليلى فرنانديز في منافسات الدور الأول من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، اليوم الأحد، بفوزها المثير والصعب على الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 17 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7 – 5 و 5 – 7 و 3 – 6.

وأثناء خروجها من الملعب فوجئت فرناندز بعشرات المعجبين ينتظرون الصور والتواقيع. تحول الممر إلى ماراثون من السيلفي والابتسامات، لتكتشف أن الحفاظ على طاقة الضحك قد يكون أصعب من تبادل الكرات، وأن الفوز بقلوب الجماهير مهمة لا تقل شراسة عن الفوز في الملعب.



وبدأت الإندونيسية جانيس تجين المصنفة 46 عالمياً مشوارها بقوة، بعدما تفوقت على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 42 بنتيجة 6-4 و6-1 في الدور الأول أيضاً، ونجحت في الفوز بنحو 80% من نقاط إرسالها، كما حققت 64% من إجمالي النقاط في المباراة، وتشارك تجين ببطاقة دعوة.



وضمن منافسات الدور الأول فازت التشيكية ليندا نوسكوفا على الأمريكية آن لي 6 – 3 و 5 – 7 و 6 – 4، وتغلبت البلجيكية اليز مرتينز 6 – 2 و 6 – 2، وفازت التشيكية باربورا كريتشكوفا بطلة نسخة 2023 على الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا 6 – 4 و 6 – 4.



ونجحت الأسترالية كيمبرلي بيريل القادمة من الدور التمهيدي من ضمان تأهلها بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 – 4 و3 – 6 و7 – 5، لتضرب موعداً في الدور الثاني مع الكازاخية ايلينا ريباكينا، بطلة أستراليا المفتوحة.