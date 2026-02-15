بعد سابالينكا وشفيونتيك.. انسحاب 3 لاعبات من بطولة دبي للتنس



انسحبت ثلاث من أبرز المتألقات في الدوحة من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، اليوم الأحد، إذ أعلنت كل من تشينغ تشينوين وماريا ساكاري انسحابهما بسبب المرض، فيما قررت كارولينا موخوفا عدم المشاركة بداعي الإرهاق.

وجاء قرار موخوفا بعد يوم واحد فقط من إحرازها أول لقب من فئة الألف نقطة في مسيرتها، إثر فوزها على فيكتوريا مبوكو بنتيجة 6 ـ 4 و7 ـ 5 في نهائي بطولة الدوحة ويُعد هذا اللقب الثاني لها في منافسات الفردي، بعد ست سنوات من تتويجها ببطولة كوريا المفتوحة عام 2019.



وتأتي هذه الانسحابات بعد إعلان المصنفتين الأولى والثانية عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، عدم مشاركتهما في البطولة.

وانطلقت منافسات الدور الأول اليوم الأحد، وبدأت الأندونيسية جانيس تجين المصنفة 46 عالمياً مشوارها بقوة، بعدما تفوقت على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 42 بنتيجة 6 ـ 4 و6 ـ 1 في الدور الأول. ونجحت في الفوز بنحو 80 % من نقاط إرسالها، كما حققت 64 % من إجمالي النقاط في المباراة، وتشارك تجين ببطاقة دعوة، ونجحت في خطف قلوب الجماهير في ظهورها الأول بالبطولة.