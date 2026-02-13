سابالينكا تتصدر المشهد في «تنس دبي»

تتجه أنظار عشاق التنس إلى بطولة سوق دبي الحرة للتنس من فئة 1000 نقطة، التي تنطلق منافساتها بعد غدٍ الأحد، وتستمر حتى 21 فبراير الجاري، بمشاركة 19 لاعبة من المصنفات الأوائل على مستوى العالم، وتتجه الأنظار أكثر فأكثر نحو المصنفة الأولى عالميًا، البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي تبحث عن لقبها الأول في دبي.

وتدخل سابالينكا المنافسات بعد بداية قوية لموسمها الجديد، حيث أحرزت لقب بطولة بريزبن للتنس من فئة 500 نقطة، قبل أن تبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لتواصل بذلك المستوى اللافت الذي قدمته في موسم 2025، والذي توجت خلاله بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، محققةً رابع ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

وجاء قرار انسحابها من بطولة الدوحة الأسبوع الماضي في إطار سعيها للحصول على قسطٍ من الراحة والاستعداد الأمثل لاستحقاق دبي، الذي يبدو ضمن أولوياتها في الموسم الجديد. ووصلت اللاعبة البيلاروسية مبكرًا إلى دبي بعد خسارتها نهائي أستراليا المفتوحة 2026، وظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تقضي وقتًا للاسترخاء والتسوق قبل العودة إلى التدريبات في أحد المنتجعات السياحية.

ولا تقتصر الترشيحات على سابالينكا، إذ تتجه الأنظار أيضًا إلى المصنفة الثانية عالميًا، البولندية إيغا شفيونتيك، التي تبحث بدورها عن لقبها الأول في دبي، بعدما خسرت نهائي نسخة 2023 أمام التشيكية بربورا كريتشيكوفا. وتعود شفيونتيك إلى البطولة بعد موسم مميزٍ توجت خلاله بلقب بطولة ويمبلدون 2025، وحققت إحدى أعلى نسب الفوز خلال العام.

وتشهد البطولة مشاركة مجموعةٍ من أبرز نجمات التنس العالمي، بينهن الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الثالثة عالميًا، ومواطنتها أماندا أنيسيموفا، المصنفة الرابعة، إضافةً إلى الكازاخية إيلينا ريباكينا، بطلة أستراليا 2026، والأمريكية جيسيكا بيغولا، والإيطالية جاسمين باوليني، وحاملة لقب نسخة 2025 الروسية ميرا أندريفا، إلى جانب السويسرية بيليندا بنشيتش، ما يعزز من قوة المنافسة في واحدةٍ من أبرز بطولات الموسم على أجندة رابطة اللاعبات المحترفات.