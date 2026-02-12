نفاد تذاكر حفل إدراج فيدرر في قاعة مشاهير التنس خلال دقيقتين

أعلنت قاعة مشاهير التنس الدولية، مساء أمس، أن تذاكر حفل إدراج روجيه فيدرر نفدت خلال دقيقتين فقط، حتى بعد إضافة آلاف التذاكر الإضافية لمشاهدة الحفل عبر عرض خارجي.

وقالت المؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «بصفتنا موقعًا صغيرًا لكنه تاريخي، فإن قدرتنا الاستيعابية محدودة».

وكان المنظمون يتوقعون حماسًا استثنائيًا تجاه فيدرر، أول لاعب في التاريخ يحقق 20 لقبًا في بطولات الغراند سلام للفردي، والذي سيُكرَّم في 29 أغسطس بمدينة نيوبورت إلى جانب المعلّقة الرياضية ماري كاريلو. وبالإضافة إلى 900 تذكرة خُصصت أصلًا للمراسم، قررت القاعة فتح ملعبها، الذي يتسع لـ3600 مقعد، لإقامة فعالية مشاهدة جماعية.

ورغم ذلك، نفدت جميع التذاكر، البالغ عددها 4500، خلال أقل من دقيقتين، بحسب المتحدثة باسم المؤسسة ميغان إيربس.

ويقع المتحف داخل مبنى كازينو نيوبورت التاريخي، العائد إلى القرن التاسع عشر، وقد خضع مؤخرًا لعملية تجديد بلغت كلفتها 3 ملايين دولار استعدادًا للمراسم المقبلة، من بينها تكريم سيرينا ويليامز، التي ستصبح مؤهلة العام المقبل ما لم تقرر العودة إلى المنافسات.