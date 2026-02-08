7 أيام على انطلاق بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2026

سبعة أيام تفصل عشاق التنس في المنطقة والعالم عن انطلاق بطولات سوق دبي الحرة للتنس المرتقبة في منطقة القرهود، والتي تمنح جمهورها على مدار أسبوعين تجربة متكاملة تجمع منافسات التنس العالمية مع مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية ضمن أجواء نابضة بالمتعة والتسلية. وبدءاً من مشاركة ألمع الأسماء في بطولة جراند سلام، ووصولاً إلى التجارب العائلية الممتعة؛ فيما يلي سبعة أسباب تدفع الجمهور لحضور هذه الفعالية السنوية.



1. عودة إيلينا ريباكينا

بعد فوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة خلال الأسبوع الماضي، تنضم إيلينا ريباكينا المقيمة في دبي إلى نخبة من ألمع نجوم التنس للمشاركة في منافسات بطولات سوق دبي الحرة للتنس. وكانت ريباكينا قد انتقلت للإقامة في الإمارة خلال عام 2024، ووصلت إلى نهائيات البطولة في مشاركتها السابقة. وهي اليوم على أتم استعداد للمنافسة في الدورة الحالية وسط دعم واسع من الجمهور المحلي، ما يمنح عشاق التنس فرصة لا تفوت لمشاهدة بطلة جراند سلام المتوجة وهي تتألق في أوج عطائها.



2. تسلية الملاعب الجانبية

تمتد المباريات التي تتطلب تذاكر على أرض الملعب الرئيسي من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من المساء، فيما تستقبل الملاعب الجانبية الجمهور مجاناً بعد التسجيل لحضور مباريات تنافسية رفيعة المستوى. واستضاف الملعبان 1 و2 خلال الدورات السابقة من البطولة لاعبين بارزين من أمثال المصنفة الخامسة عالمياً كوكو جوف، ولاعب نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2021 أصلان كاراتسيف، فضلاً عن نخبة من نجوم الزوجي، بمن فيهم أساطير الهند لياندر بايس، وماهيش بوباتي، وسانيا ميرزا. كما تتوفر خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات في جميع أنحاء الموقع لضمان حصول الجميع على تجربة متكاملة ومنحهم يوماً زاخراً بالإثارة والتسلية.



3. أفضل 20 لاعبة تنس على مستوى العالم

تقام بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة على مدى أسبوع كامل بين 15 و21 فبراير، بمشاركة نخبة من أفضل نجمات التنس إلى جانب إلينا ريباكينا، بمن فيهن جميع اللاعبات المصنفات ضمن قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم، ما يمنح الجمهور فرصة فريدة للاستمتاع بمشاهدة منافسات قوية منذ اليوم الأول. وتشمل قائمة النجمات كل من أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً؛ وإيغا شفيونتيك، الفائزة ست مرات ببطولات جراند سلام الكبرى؛ والثنائي الأمريكي كوكو جوف وجيسيكا بيجولا، إضافة إلى إيلينا سفيتولينا الفائزة بلقب بطولة سوق دبي الحرة مرتين وغيرهن. ويمكن للجمهور حضور المنافسات دون القلق بشأن الازدحامات المرورية بفضل موقع استاد سوق دبي الحرة للتنس، المجاور لمحطة القرهود.