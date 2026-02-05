4 أبطال سابقين يتقدمون قائمة المشاركين في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

تشهد بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2026 عودة أربعة من أبطالها السابقين في منافسات الرجال، هم دانييل ميدفيديف، وأندريه روبليف، وأوغو هامبرت، وستيفانوس تسيتسيباس، إلى استاد سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود، ضمن منافسات فئة 500 نقطة التي تقام بين 23 و28 فبراير الجاري، بمشاركة ثمانية من أفضل 20 لاعباً في العالم.



وتسبق منافسات الرجال النسخة السادسة والعشرون من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس فئة 1000 نقطة، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير، بمشاركة أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم.



ويعود الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عشر عالمياً، إلى دبي للمرة الأولى منذ 2023، حين توج بلقبه الوحيد في البطولة بعد فوزه في نصف النهائي على المصنف الأول آنذاك نوفاك ديوكوفيتش.

كان ميدفيديف، المصنف الأول عالمياً سابقاً، قد أحرز هذا العام لقب بريسبان، رافعاً رصيده إلى 22 لقباً في بطولات رابطة محترفي التنس، وسبق أن توج ببطولة أمريكا المفتوحة 2021، حيث يبرز بين منافسيه مواطنه أندريه روبليف، بطل نسخة 2022.



فيما يعود الفرنسي أوغو هامبرت، المتوج بلقب نسخة 2024 بعد فوزه في النهائي على بوبليك، حيث حقق آنذاك لقبه الثاني في بطولات رابطة محترفي التنس فئة 500 نقطة، متجاوزاً في طريقه غايل مونفيس، وآندي موراي، وهوبرت هوركاش، ودانييل ميدفيديف.



ويكمل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، البالغ 27 عاماً، رباعي الأبطال بصفته حامل اللقب، بعدما توج بالبطولة عقب فوزه على أوجيه-ألياسيم، محققاً أول ألقابه في فئة 500 نقطة، ومعادلاً عودته إلى قائمة العشرة الأوائل عالمياً، ويسعى ليصبح أول لاعب يدافع عن لقبه في دبي منذ روجر فيدرر عام 2015.