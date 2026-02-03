إثارة في مواجهات ربع نهائي «مبادلة أبوظبي للتنس 2026»

احتضنت مدينة زايد الرياضية يومًا حافلًا جديدًا من منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بعدما حسمت مجموعة من نجمات رابطة محترفات التنس مقاعدهن في ربع النهائي. وفي منافسات الزوجي، خطفت الفلبينية أليكس إيالا الأضواء إلى جانب جانيس تجين، بعد فوز مثير امتد إلى شوط فاصل فائق.



وفي منافسات الفردي، تفوقت ليودميلا سامسونوفا، صاحبة 7 ألقاب على مستوى جولة رابطة محترفات التنس، على الإندونيسية جانيس تجين بمجموعتين دون رد، فيما نجحت ماكارتني كيسلر في إقصاء ليلى فرنانديز، حاملة لقب منافسات الفردي في بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة للتنس لعام 2025. وفي منافسات المساء، حسمت هايلي بابتيست مواجهة أميركية خالصة أمام إيما نافارو لتضمن مقعدها في ربع النهائي.



وفي محطة أخرى ضمن تفاعل اللاعبات مع الجمهور، زارت نادييا كيتشنوك جناح هيلث بوينت وشاركت في اختبار صحي حول إصابات الرياضيين، كما التقطت الصور ووقّعت على بعض المقتنيات وكرات التنس للجماهير. وشهد المساء أيضًا عيادة تدريبية لمدة ساعة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية في قرية البطولة شملت عروضًا على العصي الطويلة وموسيقى حية وغيرها.



ويوافق غدٍ الأربعاء «اليوم الدولي للمرأة والفتاة في الرياضة»، في توقيت يتزامن مع برنامج قوي على الملعب الرئيسي. إذ تواجه البطلة الأولمبية بنشيتش البريطانية القادمة من التصفيات سوناي كارتال ليس قبل 5:00 مساءً، تليها مواجهة تجمع النجمة الفلبينية إيالا مع ألكسندرا ساسنوفيتش، في سعي لحسم مقاعد ربع النهائي ضمن بطولة من فئة 500 نقطة.



تتواصل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة حتى 7 فبراير الجاري، في برنامج يجمع منافسات بطولة من فئة 500 نقطة ضمن جولة رابطة محترفات التنس مع مبادرات مجتمعية، تشمل نهائيات برنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة» للناشئين، إلى جانب النسخة الأولى من بطولة الدعوات لتنس الكراسي المتحركة، بتقديم مؤسسة رابطة محترفات التنس.