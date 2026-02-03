الصينية تشانغ شواي بطلة أستراليا المفتوحة جاهزة لـ «مبادلة أبوظبي للتنس»

قبل أيام قليلة فقط، كانت الصينية تشانغ شواي ترفع لقبها الثالث في زوجي السيدات ضمن البطولات الأربع الكبرى، بعدما تُوّجت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، إلى جانب البلجيكية إليسه مرتنز. وها هي اليوم تحط رحالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، المُنظمة من قِبل مجلس أبوظبي الرياضي، وهي جاهزة لإضافة لقب جديد إلى خزائنها. وأعربت تشانغ شواي، صاحبة 19 لقباً على مستوى جولة رابطة محترفات التنس، عن حماسها للعودة إلى هذه البطولة، التي تُعد خياراً مناسباً للعائلات في العاصمة الإماراتية، قائلةً: أنا سعيدة بالعودة، عندما لعبت هنا في أبوظبي لأول مرة عام 2023، تُوّجت بلقب الزوجي مع لويزا ستيفاني، ثم وصلت العام الماضي إلى النهائي مع كيكي ملادينوفيتش، الكأس جميلة جداً، وهذا ما منحني دافعاً كبيراً للعودة للمرة الثالثة، واللعب إلى جانب كريستينا بوكسا، وهي صديقة مقرّبة جداً لي. سنستمتع داخل الملعب، وسنقدّم أفضل ما لدينا».

تحمل تشانغ شواي سجلاً لافتاً في البطولات المرتبطة بمبادلة. ففي الصيف الماضي، تُوّجت بلقب بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة للتنس في منافسات الزوجي، إلى جانب تايلور تاونسند، بعد فوز حاسم بنتيجة 6-1 و6-1 على كارولين دولهايد وصوفيا كينن، خلال 48 دقيقة فقط. وترى اللاعبة البالغة 37 عاماً، أن مبادلة تمنحها دائماً دفعة حظ في البطولات التي ترتبط بها.

وتخوض تشانغ شواي، غداً الأربعاء، منافسات الزوجي، إلى جانب الإسبانية كريستينا بوكسا، أمام الشقيقتين التوأم الأوكرانيتين ليودميلا كيتشنوك ونادييا كيتشنوك، وذلك عند الساعة 11:00 صباحاً، على الملعب الرئيس.

وتتواصل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة حتى 7 فبراير الجاري، ضمن بطولة من فئة 500 نقطة على مستوى رابطة محترفات التنس، إلى جانب مبادرات مجتمعية تشمل نهائيات برنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة» للفئات الناشئة، إضافة إلى النسخة الأولى من بطولة دعوات لتنس الكراسي المتحركة، بتقديم مؤسسة رابطة محترفات التنس، والتي تنطلق بعد غد الخميس.