الفلبينية أليكس إيالا تتألق في ثالث أيام بطولة مبادلة أبوظبي للتنس

شهدت مدينة زايد الرياضية حضوراً جماهيرياً كبيراً خلال اليوم الثالث من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، المقامة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، حيث استمتع عشاق التنس بمنافسات عالمية المستوى، تصدّرها فوز مقنع لنجمة الجماهير الفلبينية أليكسندرا إيالا، التي تألقت أمام حضور جماهيري مكتمل في الملعب الرئيسي، وحققت الفوز بمجموعتين دون رد على التركية زينب سونميز، كما ودّعت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، البطولة بعد خسارتها أمام البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش في مواجهة مثيرة من ثلاث مجموعات على الملعب الرئيسي.



وفي الوقت ذاته، نجحت المتأهلة من التصفيات سارا بييليك في إقصاء وصيفة نسخة العام الماضي أشلين كروغر بمجموعتين دون رد. كما شهد اليوم واحدة من أجمل المباريات بين مايا جوينت وجانيس تجين، انتهت بفوز مايا جوينت بنتيجة 7-6 و3-6 و6-3. وفي الفترة المسائية، قلبت اللاتفية يلينا أوستابينكو تأخرها بمجموعة إلى فوز مستحق على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا.



وتتجه الأنظار غداً إلى مواجهات بارزة، أبرزها لقاء الفائزة بسبعة ألقاب في جولة رابطة اللاعبات المحترفات لودميلا سامسونوفا، مع جانيس تجين، على الملعب الرئيسي، إضافة إلى مواجهة أمريكية خالصة بين هايلي بابتست وإيما نافارو. كما تخوض أليكسندرا إيالا منافسات الزوجي إلى جانب جانيس تجين أمام الثنائي ليلى فرنانديز وكريستينا ملادينوفيتش بعد الساعة 6:30 مساءً على ملعب ADCB رقم 1.



وتستمر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة حتى 7 فبراير 2026، في إطار يجمع بين منافسات التنس من فئة نقطة 500 والمبادرات المجتمعية، بما في ذلك نهائيات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة» للناشئين، إلى جانب النسخة الافتتاحية لدعوة تنس الكراسي المتحركة.