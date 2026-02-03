ريباكينا بطلة أستراليا المفتوحة تتقدم المشاركات في «تنس دبي»

تتجه الأنظار مجدداً إلى ملاعب استاد سوق دبي الحرة للتنس، مع اقتراب انطلاق بطولة دبي لمحترفات التنس 2026، حيث تتصدر الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة، قائمة المشاركات في البطولة المصنفة من فئة الألف نقطة، والمقررة اعتباراً من 15 فبراير الجاري.



وتعود ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، إلى ملاعب استاد سوق دبي الحرة للتنس اعتباراً من 15 فبراير، بعد تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة في ملبورن، إثر فوزها في النهائي على البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4. ويُعد اللقب الثاني لريباكينا في بطولات الجراند سلام، بعد تتويجها ببطولة ويمبلدون عام 2022.



وتحمل مشاركة ريباكينا في دبي طابعاً خاصاً، إذ تقيم اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً في الإمارة منذ عام 2024، كما سبق لها بلوغ نهائي البطولة في مشاركتها الأولى عام 2020، ما يجعلها إحدى أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب في النسخة السادسة والعشرين من البطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن جميع اللاعبات العشرين الأوائل في التصنيف العالمي سيشاركن في بطولة دبي المصنفة من فئة الألف نقطة، بمن فيهن اللاعبات الثماني اللواتي بلغن الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، في خطوة تعكس المستوى الرفيع الذي ستشهده المنافسات.



وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «نتقدم بالتهنئة إلى إيلينا ريباكينا على تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة، ونتطلع لعودتها إلى دبي هذا الشهر. إن مشاركة جميع اللاعبات العشرين الأوائل في العالم بعد فترة قصيرة من بطولة ملبورن تمنح الجمهور فرصة نادرة لمتابعة أفضل نجمات التنس وأقوى المنافسات في مكان واحد». وأضاف: «توفر بطولة دبي منصة مثالية للاعبات لاختبار قدراتهن على أرضية صلبة أمام نخبة التصنيف العالمي، وهو ما يعزز من مكانة البطولة على أجندة رابطة محترفات التنس».



ومن جانبه، قال صلاح تهلك، نائب المدير العام لسوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «باسمي وباسم اللجنة المنظمة، أهنئ إيلينا على هذا الإنجاز الكبير. لقد شاركت في بطولة دبي خمس مرات خلال السنوات الست الماضية، وبلغت النهائي في أول مشاركة لها، كما وصلت إلى نصف النهائي في النسخة الماضية».

وتابع: «بصفتها مقيمة في دبي، تحظى ريباكينا بقاعدة جماهيرية واسعة، ونحن على ثقة بأنها ستستقطب اهتماماً أكبر بعد فوزها الأخير في ملبورن، ونتطلع إلى الترحيب بها مجدداً في البطولة».



وتشهد البطولة مشاركة أسماء بارزة، من بينها المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والبولندية إيغا شفيونتيك المتوجة بستة ألقاب في البطولات الكبرى، والمصنفة الرابعة عالمياً أماندا أنيسيموفا، إلى جانب الأمريكيتين كوكو جوف وجيسيكا بيغولا المصنفتين الخامسة والسادسة عالمياً، إضافة إلى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بطلة دبي مرتين، والنجمة الصاعدة إيفا يوفيتش «18 عاماً».



كما تشارك حاملة لقب البطولة ميرا أندريفا، والفائزة بلقب نسخة 2024 ياسمين باوليني، والكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، والسويسرية بيليندا بنشيتش بطلة نسخة 2019، ما يعزز من قوة المنافسة ويضمن مستويات فنية عالية طوال أسبوع البطولة.

وتقام منافسات بطولة دبي لمحترفات التنس في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، على أن تليها بطولة دبي للرجال من فئة 500 نقطة بين 23 و28 فبراير، فيما تتوفر التذاكر عبر المنصات الرسمية المعتمدة.