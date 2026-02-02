ديربي النصر والوصل.. يوكانوفيتش وميرال على صفيح ساخن



يخوض النصر والوصل، الخميس المقبل، ديربي «برّ دبي» ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة الخسارة فيها مرفوضة، بعدما دخل الفريقان دائرة الشك عقب خسارتهما في الجولة الماضية على أرضهما.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للنصر، الذي يعيش فترة نتائج سلبية وضعت مدربه الصربي سلافيسا يوكانوفيتش تحت ضغط متزايد، في ظل تراجع الفريق وخروجه من جميع بطولات الموسم، إضافة إلى تقلص الفارق مع فرق صراع البقاء إلى ثماني نقاط فقط.



ولم يتقبل جمهور «العميد» الخسارتين المتشابهتين أمام بني ياس هذا الموسم، ما زاد من حدة الانتقادات والمطالبات برحيل المدرب، وسط انقسام داخل النادي بين من يدعو إلى تغييره فوراً، ومن يفضل منحه فرصة لتصحيح المسار. وتبدو نتيجة الديربي حاسمة في تحديد مستقبل يوكانوفيتش، إذ إن أي تعثر جديد قد يعقد موقفه بشكل أكبر.



في المقابل، يدخل الوصل المواجهة بطموح استعادة التوازن، بعدما أعادت الخسارة الأخيرة أمام خورفكان على استاد زعبيل سهام الانتقاد نحو مدربه السويدي مسعود ميرال. ويملك ميرال سجلاً متبايناً منذ توليه المهمة، إذ قاد الفريق في 11 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها أربعة انتصارات مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم.

وتحمل مباراة الديربي تداعيات مباشرة على مستقبل مدرب الإمبراطور، حيث إن أي نتيجة سلبية جديدة قد تزيد الضغوط على الجهاز الفني والإدارة، في حين أن الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية ويعيد قدراً من الاستقرار قبل المراحل الحاسمة في مسابقة دوري أبطال آسيا.