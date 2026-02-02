«مبادلة أبوظبي المفتوحة» تستضيف أول بطولة لتنس السيدات على الكراسي المتحركة

للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تستضيف بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة فعالية رسمية لتنس السيدات على الكراسي المتحركة، لتدخل منافسات النخبة في هذه الفئة ضمن برنامج البطولة، في محطة جديدة تؤكد توجه الحدث نحو أن تكون التجربة متاحة للجميع وأكثر قرباً من كل فئات الجمهور.



وتقام الفعالية بتنظيم «في إل بي سبورتس»، وهي شركة إسبانية لإدارة الفعاليات الرياضية تمتلك خبرة في تقديم بطولات تنس الكراسي المتحركة على منصات كبرى. وسبق للشركة تنظيم بطولات لتنس الكراسي المتحركة ضمن بطولات من فئة 500 نقطة في ريو دي جانيرو، وكذلك ضمن «نهائيات رابطة محترفي التنس للجيل القادم في جدة»، بما يعكس استمرار تركيزها على هذا المسار على أعلى مستوى في التنس الاحترافي.



تستقطب الفعالية قائمة من النخبة وفق تصنيف الاتحاد الدولي للتنس لتنس الكراسي المتحركة، تتقدمها المصنفة 1 عالمياً اليابانية يوي كاميجي، إلى جانب المصنفة 2 عالمياً الهولندية أنييك فان كوت، والمصنفة 7 عالمياً الجنوب أفريقية كغوثاتسو مونتجان، والمصنفة 10 عالمياً الكولومبية أنجيلكا بيرنال، لتشهد أبوظبي مشاركة عدد من أبرز نجمات اللعبة.



وعبّرت يوي كاميجي، المصنفة الأولى عالمياً، عن حماسها للمشاركة بقولها: متحمسة جداً لفرصة اللعب في أبوظبي. هذه أول مرة تُقام فيها منافسات تنس السيدات على الكراسي المتحركة ضمن البطولة، وهي خطوة كبيرة لنا وللعبة، يشرفني أن أكون جزءاً منها، نتطلع لرؤيتكم جميعاً، وسنستعد لتقديم أفضل أداء ممكن.



ينتظر جمهور بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مباريات سريعة الإيقاع وعالية الوتيرة، تُبرز السرعة والدقة ولياقة استثنائية داخل الملعب. وتُقام منافسات تنس الكراسي المتحركة وفق القواعد نفسها المتبعة في التنس، مع إتاحة ارتداد الكرة مرتين، وهو ما يضيف بُعداً تكتيكياً مختلفاً ويمنح الحضور تجربة مشاهدة مليئة بالإثارة وعلى مستوى عالمي.