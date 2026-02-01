بنشيتش تستعد للدفاع عن لقبها في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة

عادت بليندا بنشيتش صباح اليوم إلى الملعب الرئيسي في مدينة زايد الرياضية للمشاركة في جلسة تصوير إلى جانب الكأس التي اعتادت رفعها. ومع انطلاق منافسات الجدول الرئيسي اليوم في أبوظبي، ظهرت اللاعبة السويسرية بابتسامة عريضة أمام عدسات الكاميرات والتقطت الصور التذكارية مع الجماهير، إيذاناً بأسبوع حافل بالإثارة.



وتعود بنشيتش، المصنفة العاشرة عالمياً حالياً، إلى أبوظبي سعياً للتتويج بلقبها الثالث في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بعدما أحرزت اللقب في نسختي 2023 و2025. وكان فوزها مطلع العام الماضي على الأمريكية آشْلين كروغر محطة بارزة في موسم عودتها المميز بعد إجازة الأمومة، ليؤكد مكانتها كإحدى أكثر اللاعبات ثباتاً وتأثيراً على مستوى جولة رابطة محترفات التنس.



وبفضل دقتها، وصلابتها الذهنية، وقدرتها على اللعب في مختلف أرجاء الملعب، لا تزال النجمة السويسرية تحافظ على سجل خالٍ من الهزائم في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي سرعان ما أصبحت محطة مفضلة في مسيرتها. كما شكل تتويجها بلقب 2025 إحدى اللحظات العاطفية الأبرز في تاريخ البطولة، حين احتفلت على أرض الملعب برفقة ابنتها «بيلا» وسط حضور جماهيري كبير في مدينة زايد الرياضية.



وتُعد بنشيتش، المصنفة الرابعة عالمياً سابقاً، من أبرز نجمات التنس، إذ حققت ثمانية ألقاب فردية في مسيرتها ضمن جولة رابطة محترفات التنس، إلى جانب تتويجها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها على ماركيتا فوندروشوفا في نهائي امتد لثلاث مجموعات. وتحصل اللاعبة البالغة 28 عاماً على إعفاء من الدور الأول، على أن تبدأ مشوارها في البطولة غداً الاثنين ضمن دور الـ32.



وقالت بنشيتش، حاملة اللقب: «بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لها مكانة خاصة جداً بالنسبة لي، فقد عشت هنا بعضاً من أجمل لحظات مسيرتي. الأجواء دائمًا رائعة، والعودة إلى مكان حظيت فيه بهذا القدر من دعم الجماهير تعني لي الكثير. أتطلع لأسبوع جديد ومميز من المنافسات».



وتُنظَّم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع مبادلة، وبالتعاون مع ماري، وقد رسّخت البطولة مكانتها سريعًا كإحدى أبرز محطات بداية الموسم على روزنامة رابطة محترفات التنس، بفضل جمعها بين منافسات عالمية المستوى، والتركيز على فئة الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتجربة الجماهير.