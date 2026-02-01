ألكاراز يقهر ديكوفيتش ويتوج بطلاً لـ«أستراليا المفتوحة» للمرة الأولى

واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، تألقه في ملاعب التنس، بتتويجه بلقب أستراليا المفتوحة لأول مرة في مشواره الاحترافي، مساء اليوم، بعد فوزه في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة 6 – 2 و2 – 6 و3 – 6 و5 – 7 في مباراة فرضها فيها ألكاراز هيمنته بالكامل لكنها جاءت مثيرة التفاصيل تليق بالأساطير، فاز ديوكوفيتش في المجموعة الأولى 6 – 2 في 33 دقيقة فقط، ورد ألكاراز بالفوز بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثانية، وواصل ألكاراز سيطرته محققاً الفوز في المجموعة الثالثة بالطريقة نفسها 6 – 3، اشتد التنافس في المجموعة الرابعة، التي حاول فيها ديوكوفيتش بكل الطرق مجاراة نسق ألكاراز وفرض عليه التعادل حتى النقطة 5 – 5 لكن المصنف الأول فرض كلمته الأخيرة وانتزع فوزاً رائعاً 7 – 5.



وبهذا الإنجاز الجديد، رفع ألكاراز عدد ألقابه في البطولات الكبرى إلى 7، بواقع اثنين في أمريكا المفتوحة، واثنين في «رولان غاروس» ومثلهما في ويمبلدون، ولقب واحد في أستراليا المفتوحة، وأصبح أصغر لاعب في التاريخ يكمل الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، معلناً بذلك مواصلة الهيمنة العالمية في عام 2026، بداية من «ملبورن بارك».



وكان ألكاراز، البالغ من العمر 22 عاماً، حقق إنجازاً تاريخياً في سبتمبر الماضي، بعد أن أصبح ثالث لاعب في العصر الحديث يفوز بلقب أمريكا المفتوحة أكثر من مرة قبل بلوغه سن الـ23، بعد الأسطورتين جون ماكنرو وبيت سامبراس.



ولم يكن الطريق إلى اللقب الأول في أستراليا المفتوحة مفروشاً بالورود للنجم الإسباني، إذ خاض أطول مباراة في نصف النهائي في تاريخ البطولة عندما أطاح بالألماني ألكسندر زفيريف بعد ملحمة استمرت خمس ساعات و27 دقيقة. واستنزفت هذه المواجهة قدراته البدنية إلى أقصى حد، وهو ما اعترف به الإسباني بقوله: دفعنا أجسادنا إلى أقصى حدودها، وبالرغم من خبرة ديوكوفيتش إلا أنه تمكن من الإطاحة به والـتأكيد على أن التنس أصبح تحت سيطرة الجيل الجديد.