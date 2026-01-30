خمس مجموعات تقود ألكاراز إلى نهائي أستراليا المفتوحة

حسم الإسباني كارلوس ألكاراز بطاقة العبور إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد مباراة طويلة امتدت لخمس مجموعات أمام الألماني ألكسندر زفيريف، واحتاج خلالها إلى صبر بدني وذهني كبيرين قبل أن يفرض كلمته في الأمتار الأخيرة.

وجاء التأهل عقب فوز ألكاراز على زفيريف بنتيجة 6-4 و7-6 و6-7 و6-7 و7-5، في مواجهة شهدت تبادل السيطرة على مدار ساعات اللعب، قبل أن ينجح الإسباني في حسم المجموعة الخامسة لصالحه ويؤكد حضوره في النهائي.

وينتظر ألكاراز في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تجمع الإيطالي يانيك سينر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، في لقاء يحدد الطرف الثاني في النهائي المنتظر على ملاعب ملبورن.

ويخوض ديوكوفيتش مواجهة سينر بحثًا عن بلوغ نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الحادية عشرة في مسيرته، سعيًا لتحقيق لقب جديد في البطولات الأربع الكبرى يمنحه الانفراد بالرقم القياسي برصيد 25 لقبًا، بعد تتويجه بعشرة ألقاب سابقة في البطولة الأسترالية.

ودخل الصربي نصف النهائي في ظروف بدنية أفضل نسبيًا، بعدما استفاد من انسحاب منافسيه في مباراتين سابقتين، لكنه أثار بعض علامات الاستفهام حول مستواه عقب تأخره بمجموعتين أمام الإيطالي لورنسو موزيتي في ربع النهائي، قبل أن ينسحب الأخير بداعي الإصابة.

ويواجه ديوكوفيتش اختبارًا صعبًا أمام سينر، الذي تفوق عليه في آخر خمس مواجهات جمعت بينهما، ولم يخسر أي مجموعة أمامه في قبل نهائي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون العام الماضي، كما سبق أن تغلب عليه في ملبورن قبل عامين في طريقه للتتويج بأول ألقابه الكبرى.

وعلى صعيد آخر من البطولة، توج الأستراليان أوليفيا جاديكي وجون بيرز بلقب الزوجي المختلط، بعد فوزهما على الثنائي الفرنسي كريستينا ملادينوفيتش ومانويل جينار بنتيجة 4-6 و6-3 و10-8، ليصبحا أول ثنائي يحتفظ باللقب منذ 37 عامًا في بطولة أستراليا المفتوحة.