بمعجزة.. ديوكوفيتش يعبر إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمعجزة إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما اضطر منافسه الإيطالي لورينزو موسيتي للانسحاب من المباراة، بعد أن كان متقدمًا بمجموعتين لواحدة، 6-4 و6-3، قبل أن تتوقف المجموعة الثالثة عند نتيجة 3-1 لمصلحة ديوكوفيتش.

وبهذا التأهل المعجزة، واصل ديوكوفيتش حلمه نحو تحقيق لقبه رقم 25 في البطولات الكبرى. ولعب ديوكوفيتش (38 عامًا) واحدة من أصعب المواجهات في البطولة حتى الآن، بعدما جاء وصوله إلى هذا الدور سلسًا نوعًا ما، إذ لم يخسر أي مجموعة في الأدوار الأولى، واستفاد من تقدمه السهل في الدور الرابع عندما انسحب ياكوب منشيك بسبب الإصابة، قبل أن يصطدم باللاعب الإيطالي في ربع النهائي الذي تقدم عليه بمجموعتين نظيفتين.

ودخل ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى (24 لقبًا)، بطولة أستراليا المفتوحة ساعيًا للفوز باللقب وتعزيز رقمه القياسي، وأن يتمكن من إعادة كتابة تاريخ التنس، ليصبح أكبر لاعب في العصر المفتوح يحرز لقبًا في إحدى بطولات الغراند سلام.

وحطم ديوكوفيتش رقمين قياسيين في أستراليا، حيث عادل رقم السويسري روجيه فيدرر، صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في بطولة أستراليا، البالغ 102 فوز، كما حقق الانتصار رقم 401، وبات أول لاعب يصل إلى هذا العدد من الانتصارات في تاريخ التنس بالبطولات الأربع الكبرى «غراند سلام».

وقال ديوكوفيتش إنه كان «محظوظًا للغاية» بعبور الدور، بعد معاناة كبيرة أمام موسيتي، الذي انسحب وهو متقدم بمجموعتين لواحدة، في المباراة التي انتهت بواقع 4-6 و3-6 و3-1.

وأوضح ديوكوفيتش، في حديثه عقب اللقاء، أن خطته نجحت في البداية قبل أن تنقلب الأمور تمامًا، قائلًا: «سارت الاستراتيجية بشكل جيد في أول شوطين، ثم تغيّر كل شيء. حققت أربع ضربات رابحة من دون أي خطأ مباشر في البداية، ثم سجلت أربع ضربات رابحة فقط مقابل نحو 40 خطأ في بقية المباراة».

وأضاف أن موسيتي فرض أسلوبه وأجبره على خوض تبادلات طويلة: «هذا ما يفعله لورينزو، يجعلك تلعب دائمًا. عندما تظن أن النقطة انتهت، لا تكون كذلك. عند الهجوم عليه لا تعرف ما الذي سيأتي، تمريرة ناجحة أو كرة مقطوعة أو ضربة قوية على الجسد، أو كرة عالية موجهة إلى أضعف ضربة لدي، وهي الضربة الساحقة».

وتابع: «حاولت قدر المستطاع، ولا يمكنني الشكوى».

وعن خضوعه لاستراحة طبية خلال المباراة، قال: «كانت هناك بعض الفقاعات الجلدية، لكنها ليست أمرًا خطيرًا. لم أشعر بالكرة اليوم، وكان ذلك بسبب جودة لعبه وتنوعه».

وختم اللاعب الصربي قائلًا: «أنا محظوظ للغاية بالمرور من هذه المباراة اليوم».