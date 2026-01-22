بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2026 تحتفي بالأسرة والطفل

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير المقبل، في أسبوع يجمع بين منافسات التنس العالمية والفعاليات الترفيهية العائلية. وتنطلق البطولة السبت 31 يناير الجاري مع «يوم الأسرة»، حيث يكون الدخول مجانياً للجميع، في بداية تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بأجواء البطولة والتعرف على فعالياتها المتنوعة.



وفي يوم الأحد 1 فبراير، يحتفل الحدث بـ «يوم الطفل»، بالتزامن مع انطلاق منافسات الدور الرئيسي، حيث تبدأ نجمات التنس مشوار المنافسة على اللقب في العاصمة الإماراتية. ومع تبقي أقل من أسبوعين على انطلاق البطولة، تستعد مبادلة أبوظبي المفتوحة لتقديم تجربة متكاملة تناسب الأسرة بأكملها، من خلال الدخول المجاني في يوم الافتتاح، إلى جانب برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات خارج نطاق المباريات، وأجواء احتفالية تجعلها خياراً مثالياً لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة.



وتشهد قرية البطولة إقامة مراسم القرعة الرسمية مباشرة على المسرح الرئيسي، بحضور إحدى نجمات رابطة محترفات التنس، حيث يتم الإعلان عن مواجهات الدور الأول تمهيداً لانطلاق المنافسات.

ومع بداية شهر فبراير، تتواصل الأجواء العائلية في يوم الطفل، حيث يتاح الدخول المجاني للصغار، إلى جانب الاستفادة من حصص تدريبية احترافية دون مقابل. ولا تقتصر هذه التجربة على يوم واحد، إذ يستمر دخول الأطفال مجاناً من الاثنين 2 فبراير وحتى الأربعاء 4 فبراير، بما يتيح لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بفعاليات البطولة معاً.



وأوضح نايجل غوبتا، مدير البطولة في «ماري»، أنه لم يتبقَ على انطلاق البطولة سوى أيام معدودة، قائلاً: نتطلع لاستقبال العائلات من جديد في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة. فالحدث لا يقتصر على المنافسات الرياضية العالمية، بل يقدم تجربة متكاملة وممتعة ومتاحة لجميع أفراد الأسرة».

وتنظم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من قبل مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة بالشراكة مع ماري، وقد نجحت البطولة خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز محطات انطلاق الموسم ضمن جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات، بفضل جمعها بين منافسات رفيعة المستوى، والاهتمام بالناشئين، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتجربة الجمهور.