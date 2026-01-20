حادثة جديدة لجامعي الكرات تثير القلق في بطولة أستراليا للتنس

توقفت مباراة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بشكل مفاجئ، بعد تعرض أحد جامعي الكرات لوعكة صحية أدت إلى تقيؤه على أرض الملعب، ما اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتًا.

وجاء التأخير خلال المواجهة التي جمعت اليوناني ستيفانو تسيتسيباس بالياباني شينتارو موتشيزوكي، وكان تسيتسيباس قد خسر المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، قبل أن يعادل النتيجة بفوزه بالمجموعة الثانية 6-3.

ومع انطلاق المجموعة الثالثة، توقفت المباراة قرب بدايتها بعدما لاحظ الطاقم وجود جامع كرات مريض بالقرب من الجزء الخلفي للملعب، ليتبين لاحقًا أنه تقيأ، ما استدعى تدخّل الطاقم الطبي على الفور.

وعاد كل من تسيتسيباس وموتشيزوكي إلى مقاعد البدلاء، فيما جرى تقديم الإسعافات اللازمة لجامع الكرات، وفي تلك الأثناء بدا الارتباك واضحًا على معلقي قناة «تي إن تي سبورتس» في المملكة المتحدة، والذين تساءلوا عبر أجهزة الاتصال عن سبب التوقف، قبل أن تقطع القناة البث المباشر مؤقتًا إلى حين حل الموقف.

واستؤنفت المباراة لاحقًا بعد توقف استمر نحو ثماني دقائق، عقب الاطمئنان على الحالة الصحية لجامع الكرات.

ولم يكن هذا الحادث الوحيد اللافت خلال البطولة، إذ شهدت منافسات اليوم ذاته عطلًا فنيًا في نظام الإضاءة داخل ملعب رود لافر أرينا أثناء مباراة اليابانية نعومي أوساكا أمام أنطونيا زوزيتش.

كما سبقت هذه الواقعة حادثة أخرى في وقت سابق من الأسبوع، حين أُغمي على فتاة تجمع الكرات خلال مباراة جمعت التركية زينب سونميز مع الروسية إيكاترينا ألكساندروفا.

وسارعت سونميز لمساعدة الفتاة بعدما سقطت أرضًا قرب كرسي الحكم، قبل أن تصطحبها إلى منطقة مظللة، حيث تلقّت الإسعافات الطبية وغادرت الملعب بمساعدة الطاقم المختص، ليستأنف اللعب بعد توقف دام 6 دقائق.