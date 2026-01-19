3 أبطال سابقين يبحثون عن لقب ثانٍ في «تنس دبي»

يبحث 3 أبطال سابقين عن لقب ثانٍ في بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة المقررة بين 23 و28 فبراير المقبل والتي يبلغ مجموع جوائزها المالية 3,3 ملايين دولار، وتضم قائمة الأبطال حامل اللقب ستيفانوس تسيتسيباس، والروسي دانييل ميدفيديف بطل 2023 ومواطنه أندريه روبليف بطل 2022، إضافة إلى الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف السابع عالمياً، وصيف العام الماضي.

وشكل الفوز بلقب دبي محطة مميزة في موسم 2025 للنجم اليوناني تسيتسيباس الذي وصل إلى نهائي بطولتي الغراند سلام، ما يعكس تفوقه على الملاعب الصلبة وقدرته على الارتقاء بمستواه في اللحظات الحاسمة.



ويصل المصنف السابع عالمياً الكندي أوجيه-ألياسيم إلى دبي بعد تسجيل أحد أقوى مواسم مسيرته، حيث حقق ثلاثة ألقاب في جولة رابطة محترفي التنس لموسم 2025، في أديلايد ومونبلييه وبروكسل، ووصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة. ويعزز وصوله إلى نهائي دبي العام الماضي مكانته ويجعله مرشحاً قوياً للفوز بلقب 2026.

كما تبرز مشاركة الروسي ميدفيديف، حامل لقب بطولة دبي 2023 والمصنف الثاني عشر عالمياً، الذي ما يزال أحد أقوى المنافسين على الملاعب الصلبة، حيث فاز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة 2021، وقدم أداء قوياً في النسخ السابقة بفضل مهارته التكتيكية وخبرته.



كما يعود روبليف، صاحب لقب بطولة دبي عام 2022، بعد موسم مميز آخر في جولة رابطة محترفي التنس. ويستعد الروسي البالغ من العمر 28 عاماً، والمصنف الرابع عشر عالمياً، لتقديم أسلوبه الحماسي المعهود وقوة ضرباته على مسرح البطولة التي لطالما شهدت تألقه.

و قال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تسرنا مشاركة هذه المجموعة من النجوم المتميزين في بطولة الرجال من فئة 500 نقطة لعام 2026. وتسجل هذه الدورة عودة ستيفانوس حامل اللقب، ودخول فيليكس بعد موسم استثنائي، وانضمام أبطال سابقين مثل دانييل وأندريه، ما يضمن للجمهور تجربة تنس فريدة على مدار أسبوعين».



كما تضفي مشاركة ألكسندر بوبليك، المصنف العاشر عالمياً، مزيداً من التنافسية إلى قائمة الرجال، حيث يشتهر بوبليك بأسلوبه المبتكر وغير المتوقع، والذي وضعه على بعد فوز واحد من الفوز بلقب بطولة دبي 2024. كما تضم قائمة المشاركين في دبي جاك دريبر، المصنف الأول في بريطانيا والحادي عشر عالمياً، والذي تألق في الموسم الماضي ووصل إلى مراحل متقدمة في مختلف بطولات الجولة، متوجاً ذلك بفوزه التاريخي ببطولة الماسترز من فئة 1000 نقطة في بطولة إنديان ويلز ماسترز 2025.



وتكتمل قائمة المشاركين المؤكدين بانضمام كارين خاشانوف، المصنف السابع عشر عالمياً وصاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وقدم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أحد أفضل مواسمه في عام 2025، حيث حقق المركز الثاني في بطولة البنك الوطني المفتوحة (تورنتو ماسترز 1000 نقطة) فضلاً عن أدائه المتميز في بطولات رابطة محترفي التنس، محافظاً بذلك على مكانته كواحد من أبرز لاعبي التنس على الملاعب الصلبة.

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي للتنس: «تقدم بطولة سوق دبي الحرة للتنس عاماً بعد عام مستوى استثنائياً في تنس الرجال. ونثق بأن بطولة التنس للرجال من فئة 500 نقطة لعام 2026 ستقدم أسبوعاً حافلاً للجمهور في دبي وللمشاهدين حول العالم، ولا سيما في ظل مشاركة هذه المجموعة من اللاعبين المتميزين».