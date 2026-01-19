بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2026.. تنس لجميع أفراد الأسرة

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير المقبل، لتقدم تجربة عائلية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية، ورغم أن البطولة من فئة 500 نقطة ضمن رابطة محترفات التنس، بما تحمله من منافسات قوية وحضور لأسماء بارزة، فإنها أصبحت أيضاً موعداً ممتداً يتجاوز حدود الملعب، مع أنشطة وترفيه يناسبان مختلف الأعمار.

ومن تنس الكراسي المتحركة وبرنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة» إلى قرية التنس ويوم الأسرة المخصص للجمهور، يجمع الحدث طوال أسبوع كامل بين الرياضة والثقافة وروح المجتمع، ليكون خياراً مناسباً للعائلات، سواء كانوا من متابعي التنس أم لا. تعرّف أدناه على أبرز المعلومات قبل انطلاق البطولة.



اليوم الأول مجاني للجميع

تنطلق بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة يوم السبت 31 يناير، وتفتح أبوابها في يومها الأول مجاناً للجميع ومن كل الأعمار. فرصة جميلة لتحميس الأطفال على اللعبة، ومتابعة بعض من أبرز نجمات التنس وهن يتنافسن على بطاقة العبور إلى الدور التالي. وفي اليوم نفسه تقام مراسم القرعة مباشرة ضمن فعاليات قرية التنس، بحضور إحدى نجمات رابطة محترفات التنس، حيث تُعلَن مواجهات الدور الأول، كما يمكن للأطفال الدخول مجاناً من الاثنين 2 فبراير حتى الأربعاء 4 فبراير.



تقدّم «قرية التنس» هذا العام برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب لعشاق البطولة من مختلف الأعمار، مع خيارات أكثر تنوعاً بين الترفيه والتفاعل. ويمكن للزوار الاستمتاع بفعاليات مثل «الكرة في ملعبك» وورش «بيسلاين آرتس»، إلى «جدار الفن المجتمعي» المستوحى من أعمال الفنانة الإماراتية مريم العبيدلي.

تشهد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هذا العام إضافة جديدة للمرة الأولى، حيث تقام بطولة بدعوات خاصة لتنس الكراسي المتحركة، تتضمن منافسات الفردي والزوجي والزوجي المختلط. وخارج إطار المباريات يقدم لاعبو تنس الكراسي المتحركة حصصاً تدريبية للمدربين ولأصحاب الهمم، بهدف تشجيع مشاركة أوسع في اللعبة.



نخبة النخبة من نجمات التنس

تضم قائمة المشاركات في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2026 مزيجاً لافتاً من بطلات البطولات الكبرى وحائزات على ميداليات أولمبية، إلى جانب أسماء صاعدة تفرض حضورها بقوة على الساحة، وتتقدم القائمة إيلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022 والمصنفة الخامسة عالمياً، إلى جانب حاملة اللقب بليندا بنشيتش، والنجمة الإسبانية باولا بادوسا.

وتضيف الكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، والفيليبينية ألكسندرا إيالا، جرعة جديدة من الحماس، بينما تحضر بطلتان من بطلات البطولات الكبرى هما باربورا كريتشيكوفا وماركيتا فوندروسوفا، كما تشمل القائمة إيما نافارو، وكلارا تاوسون، وليلى فيرنانديز، وبطلة رولان غاروس السابقة يلينا أوستابينكو، إلى جانب تشينوين تشنغ، ودايانا ياستريمسكا، وبطلة أستراليا المفتوحة 2020 صوفيا كينن.

وتكتمل قوة القرعة بأسماء أخرى مثل إيكاترينا ألكسندروفا، وليودميلا سامسونوفا، وإليز ميرتنز، وبياتريس حداد مايا، ومكارتني كيسلر، ومايا جوينت، في قائمة تعد بمستوى عالمي من البداية حتى الختام.