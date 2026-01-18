دجوكوفيتش يكشف سر رفضه توجيه النصيحة لميسي

كشف نوفاك دجوكوفيتش، أسطورة التنس الصربي، عن موقف طريف جمعه بنجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، عكس روح الاحترام المتبادل والتنافس بين عمالقة الرياضة، وذلك خلال لقاء عابر في أحد مطاعم الولايات المتحدة.

وأوضح دجوكوفيتش أن ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، فاجأه بطلب غير متوقع، حين سأله عن نصائح لتحسين مستواه في لعبة التنس، لكن بطل الغراند سلام 24 مرة لم يكن مستعدًا لكشف أسراره، ورد على الطلب بأسلوب مازح.

وقال دجوكوفيتش: «قابلت ميسي في مطعم، وسألني عن نصيحة بخصوص التنس، وقلت له: من فضلك يا ميسي، لا تسألني هذا السؤال، لن أعطيك أي معلومات، أنت تسيطر على كرة القدم، والآن تريد السيطرة على التنس أيضًا؟ عندما أعتزل، يمكنك حينها لعب التنس».

وأضاف أن ميسي تلقى الرد بابتسامة وضحكة خفيفة، معترفًا بأن كرة القدم تبقى لعبته الأولى، كونها تُمارَس بالقدمين لا باليدين. واعترف دجوكوفيتش، مازحًا، بأنه يشعر بالارتياح لأن النجم الأرجنتيني لم يختر التنس مسارًا احترافيًا، لأن غزو ملاعب التنس كان سيصبح مهمة شبه مستحيلة مع وجود ميسي.

ولم يُخفِ دجوكوفيتش إعجابه الكبير بمسيرة ميسي الاستثنائية، مشيدًا بإنجازاته التاريخية، وعلى رأسها قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022، إلى جانب ألقاب الدوري والبطولات الأوروبية المتعددة.

وقال دجوكوفيتش: «ميسي أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، وأحب مشاهدته»، وهو ما اعتبرته صحيفة «ماركا» الإسبانية إشارة واضحة إلى التقدير المتبادل الذي يجمع نخبة الرياضيين، حتى وإن اختلفت ألعابهم.

وأكدت الصحيفة أن القصة تعكس الجانب الإنساني والمرح في شخصية اثنين من أعظم أساطير الرياضة، كما تؤكد أن الشغف بالتحدي لا يتوقف عند حدود رياضة واحدة.

ورأت أنه رغم اختلاف المتطلبات الفنية بين التنس وكرة القدم، فإن هذه الواقعة تؤكد أن التميز الحقيقي يقوم على التفاني والاحترام وروح المنافسة، وهي قيم مشتركة لا تعرف حدودًا في عالم الرياضة.