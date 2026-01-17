شباب مصر وروسيا وتركيا وأوكرانيا والصين أبطال دولية دبي للتنس

حققت اللاعبة الروسية بولينا أورلوفا المركز الأول في بطولة دبي الدولية «j100» للشباب، بنسختها الـ 23، والتي أقيمت على ملاعب توب سبن بدبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وإشراف الاتحاد الدولي للتنس، وذلك بعد فوزها في النهائي على مواطنتها يوليا لياكافا بمجموعتين نظيفتين «6-1» و«6-4»، وفي فئة الشباب فاز الروسي ريجارد لاكيس بالمركز الأول، بعد تفوقه على السويدي ويليام كيلبيرغ «6-1» و«6-7» و«4-6».



وفي فئة الزوجي للشابات، توج الثنائي الأوكراني نيكولايفا والصينية وانغ بالمركز الأول، بعد الفوز على الروسيتين اليكساندرا وفلادا «6-2» لكلا المجموعتين، كما فاز الثنائي المصري عمر قنديل والتركي دوروك كالي أوغلو بالمركز الأول في الزوجي للشباب، بعد تفوقهما على الثنائي الروسيين رافائيل وإيلي «4-6» و«6-3» و«10-7».



وتوج عمر شريف المرزوقي وحسن المزروعي عضوا مجلس إدارة اتحاد التنس والبادل واللجنة الفنية، الفائزين، بحضور أعضاء من اللجنة المنظمة، والمدربين والإداريين.

على جانب آخر، انطلقت اليوم، السبت، منافسات بطولة الإمارات الدولية للشباب والشابات بنسختها الرابعة، بمشاركة 114 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، ويمثل منتخب الإمارات سعيدة إسماعيل ومروان ناصر المرزوقي وراشد الجسمي.



من جهته، أكد عمر المرزوقي أن المستويات الفنية التي ظهر عليها اللاعبون متميزة، وهو ما يليق بالبطولة، والتي تعتبر الأقدم على مستوى اللاعبين الشباب والشابات في الإمارات، مثمناً توجيهات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بمواصلة الجهود التي بذلها مجلس الإدارة السابق، بما يسهم بتعزيز الاستدامة في المردود الرياضي، مشيراً إلى أن مشاركة لاعبين بتصنيفات دولية متطورة، يعكس قيمة البطولة الفنية.



بدوره، وصف حسن المزروعي بطولة الإمارات، بالبطولة المميزة من جميع الجوانب، ومنها التصنيفات الدولية المميزة للمشاركين، ما يجعل منها فرصة ثمينة لتعزيز تطور لاعبي المنتخب الوطني، والمواهب التي تمارس التنس في الإمارات، وفرصة لتحسين اللاعبين المشاركين لتصنيفاتهم الدولية، متمنياً لهم تحقيق طموحاتهم.