أغاسي وفيدرر يستعيدان أمجاد التنس في مباراة استعراضية

شهدت بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم، لحظة استثنائية أعادت إلى الأذهان أمجاد كرة المضرب، عندما اجتمع الأسطورتان روجيه فيدرر وأندريه أغاسي جنبًا إلى جنب على أرض ملعب رود لايفر أرينا، في مباراة استعراضية ضمن حفل افتتاح أولى البطولات الأربع الكبرى.

ودخل فيدرر وأغاسي، وهما من أبرز من حملوا راية التنس العالمي وتصدروا التصنيف الدولي في حقب مختلفة، إلى الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير التي احتشدت للاحتفال بعودة الأيقونات إلى المسرح الذي شهد أعظم إنجازاتهم.

وشارك في العرض أيضًا الأستراليان لليتون هيويت وباتريك رافتر، قبل أن يتولى الأسطورة رود لايفر إجراء قرعة البداية، في مشهد جمع أجيالًا مختلفة من تاريخ اللعبة في لحظة واحدة.

وبدت الأجواء ودية ومليئة بالحنين، حيث تبادل اللاعبون الضحكات واللقطات الطريفة، فيما قال فيدرر، الفائز بستة ألقاب في ملبورن: «العودة إلى هنا دائمًا تحمل شعورًا خاصًا، كأننا لم نغادر أبدًا».

وأقيمت المباراة بنظام المجموعات القصيرة، وشهدت في مجموعة الحسم دخول آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا وبطلة نسخة 2022، التي حظيت باستقبال جماهيري كبير، وأسهمت إلى جانب فيدرر في حسم المواجهة.

وتابع اللقاء من المدرجات الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة أستراليا المفتوحة، في وقت تستعد فيه ملبورن لانطلاق المنافسات الرسمية، الأحد، بمشاركة الإسباني كارلوس ألكاراز، بينما يدخل الإيطالي يانيك سينر البطولة بصفته حامل اللقب في النسختين الماضيتين.