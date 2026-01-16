وصول مباشر إلى بطولات الغراند سلام... إعلان مبتكر لطيران الإمارات قبيل انطلاق أستراليا المفتوحة

قبل ساعات من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، خطفت طيران الإمارات الأنظار بإعلان بصري مبتكر رافقته تدوينة لافتة بالتزامن مع عرض الفيديو على الموقع الرسمي للبطولة. في المشهد الإعلاني، تظهر طائرة A380 العملاقة وهي تشق طريقها خارج حظيرة الطائرات ممتلئة بكرات التنس، التي تنطلق بالتوازي مع خروج الطائرة من البوابة، في صورة سينمائية تجمع بين القوة والدقة وتستحضر إيقاع بطولات الغراند سلام، وحقق مقطع الفيديو اكثر من 1.6مليون مشاهدة.



وعلّقت طيران الإمارات على الفيديو بعبارات مختصرة حملت روح الإعلان، جاء فيها: «وصول مباشر إلى بطولات الغراند سلام... طائرة التنس A380 جاهزة للإرسال»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «أي كرة تنس لم تتعرض للأذى»، وأن العمل «لم يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي، بل هو نتاج فن رقمي مُتقَن نُفِّذ بحرفية يدوية».



ويعكس الإعلان، بأسلوبه غير التقليدي، حرص طيران الإمارات على الابتكار في تواصلها مع الجمهور، وترسيخ حضورها كشريك رئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة، التي تستعد ملبورن لاحتضان منافساتها ابتداءً من الغد.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في ديسمبر الماضي عودتها بصفتها الناقل الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة لعام 2026، وهي بطولة استقطبت رقماً قياسياً بلغ 1.2 مليون مشجع عبر بواباتها في عام 2025، ما يعكس الزخم المتصاعد للحدث والشراكة الممتدة بين الجانبين.



