كأس الحبتور للتنس تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الحبتور للتنس، في نسختها التاسعة، بمشاركة 287 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، بمجمع التنس بفندق الحبتور جراند قس دبي.

وأكدت نورا بدوي مديرة البطولة أن مجموعة الحبتور وبتوجيهات خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس الإدارة تحرص على دعم اللعبة، وتقوم بصفة سنوية وللعام السابع على التوالي وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للتنس بتنظيم البطولة لجميع الفئات «11 فئة».

وتختتم بالتزامن مع البطولة الرئيسية، وهي بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات لتعطي للبطولة زخماً إعلامياً وبعداً فنياً ونفسياً للاعبين واللاعبات المواطنين والمقيمين على حد سواء ليشكلوا جميعاً لوحة إنسانية رائعة للتعايش في دولة الإمارات واحة الأمن والأمان.

وأشارت نورا بدوي إلى أن البطولة هذا العام سوف تقام جميع مبارياتها في مكان واحد، بينما كانت تقام الأدوار النهائية فقط في مجمع الحبتور الحالي، وهوما سيتيح للاعبين وأسرهم فرصة التواجد والاستمتاع بأجواء البطولتين المحلية والدولية معاً.

وتنطلق بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ «27» هذا العام يوم الاثنين الثاني من شهر ديسمبر المقبل 2024.