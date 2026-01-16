ظهور لافت لفيدرر يشعل مدرجات «أستراليا المفتوحة»

عاد السويسري روجيه فيدرر إلى ملاعب ملبورن بعد ستة أعوام على آخر ظهور له في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث وطأت قدماه مجدداً ملعب رود لايفر اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ عام 2020، من خلال حصة تدريبية استعراضية جمعته بالنرويجي كاسبر رود.



وكان فيدرر، الذي أعلن اعتزاله كرة المضرب عام 2022، قد واجه رود مرة واحدة فقط خلال مسيرته، وذلك في الدور الرابع من بطولة رولان غاروس عام 2019، حين تفوق النجم السويسري على منافسه النرويجي بثلاث مجموعات نظيفة.



ويُعد فيدرر، البالغ من العمر 44 عاماً، أحد أنجح اللاعبين في تاريخ بطولة أستراليا المفتوحة، إذ توج باللقب ست مرات من أصل ألقابه العشرين في البطولات الأربع الكبرى، كما يمتلك سجلاً لافتاً في ملبورن بلغ 102 فوز مقابل 15 خسارة، وفق مؤشر الفوز والخسارة التابع لرابطة محترفي التنس. وكان آخر ظهور رسمي له في البطولة عام 2020، حين خرج من نصف النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي توج لاحقاً باللقب.



وشهدت حصة فيدرر التدريبية تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، حيث حظي ظهوره على أرضية الملعب بترحيب كبير من الجماهير التي احتشدت في المدرجات، وسارعت للحصول على توقيعه على مقتنياتها الشخصية، من قبعات وقمصان وكرات تنس، في مشهد عكس الشعبية الاستثنائية التي لا يزال يتمتع بها النجم السويسري رغم اعتزاله.



ومن المقرر أن يشارك فيدرر، غداً السبت، في مباراة استعراضية على ملعب رود لايفر، ضمن مراسم الافتتاح الأولى للبطولة، إلى جانب ثلاثة لاعبين سبق لهم اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، وهم الأمريكي أندريه أغاسي، والأستراليان باتريك رافتر وليتون هيويت.