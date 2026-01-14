بعد 21 عاماً.. أغاسي يستعيد ذكرى المباراة التاريخية على مهبط طائرات برج العرب في دبي

بعد 21 عاماً على واحدة من أكثر اللحظات غرابة وإبهاراً في تاريخ كرة المضرب، عاد أسطورة التنس الأميركي أندريه أغاسي ليستحضر ذكريات مباراته الاستعراضية الشهيرة أمام السويسري روجيه فيدرر، والتي أُقيمت على مهبط الطائرات العمودية في فندق برج العرب بدبي عام 2005.

تتزامن بداية هذا العام مع الذكرى 21 للمباراة التي جذبت أنظار العالم، عندما تبادل نجمان من أعظم لاعبي التنس في التاريخ الكرات على ارتفاع شاهق فوق مياه الخليج، في مشهد تحوّل سريعاً إلى أيقونة رياضية وصورة ترويجية عالمية لدبي.

وخلال زيارة حالية إلى دبي، نشر أغاسي صوراً له وهو يجلس قبالة برج العرب، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: «هذا المشهد يعيد بعض الذكريات»، قبل أن يضيف في تعليق آخر: «Very special court» (ملعب مميز للغاية).

كما شارك مقطع فيديو من تلك المباراة الاستعراضية التي جاءت ضمن خطة ترويجية غير مسبوقة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وأسهمت في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى.

ولا تزال تلك المواجهة تحظى بمكانة خاصة في ذاكرة اللعبة، إذ جمعت بين أغاسي، أحد أبرز نجوم جيله، وفيدرر الذي كان في بداية مسيرته نحو الهيمنة على عالم التنس، في لحظة تختصر التقاء الماضي بالمستقبل فوق أحد أشهر معالم دبي.