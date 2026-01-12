انطلاقة دولية دبي لتنس الشباب بمشاركة لاعبين بتصنيفات مميزة

انطلقت اليوم منافسات بطولة دبي الدولية للشباب للتنس «j100»، بنسختها الـ 23 والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل في ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي، بإشراف الاتحاد الدولي للتنس ومشاركة 119 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، ويشارك في البطولة لاعبو الإمارات مروان ناصر المرزوقي وراشد الجسمي واللاعبة سعيدة إسماعيل، وسط طموح جديد لتنس الإمارات على مستوى المواهب لكلا الجنسين، كما يشارك في المنافسات لاعبون من أصحاب التصنيفات المميزة على مستوى الشابات منهم الصينية ونغ هيا تونغ «140»، والأوكرانية نيكولايفا «231»، والكندية ديميرس لاورنيس «293»، والروسيتان كوجيباش «410»، وناسونوفا «555».



بينما يشارك لاعبون بتصنيفات مميزة على مستوى الشباب منهم الكندي كولبورن كاندي «154»، والمصري عمر قنديل «182»، والكندي غلافيا انتوينا «223»، وكذلك يتواجد في البطولات اللاعبات العربيات المصرية حبيبة حبيب والتونسية كنزة كسوري



من جهته، رحب سعيد محمد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل باللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، متمنياً لهم تحقيق طموحاتهم وخوض المنافسات بروح رياضية عالية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة للبطولة تحرص على تقديم أفضل الإمكانيات لتحقيق التكافؤ الفني، مثمناً جهود أكاديمية توب سين للتنس لاستضافتها المنافسات وتأمين سبل نجاحها، متمنياً أن يقدم لاعبو الإمارات مستويات فنية مميزة في البطولة.