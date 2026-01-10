الصين وكندا وتركيا وفرنسا في صدارة بطولة الفجيرة الدولية للتنس للشباب



حصد اللاعب الفرنسي جالونيكس المركز الأول في بطولة الفجيرة الدولية للشباب بالتنس، ذات التصنيف «J100»، بنسختها 16، والتي اختتمت منافساتها السبت، بتنظيم اتحاد الإمارات للتنس والبادل ونادي الفجيرة للتنس، وبإشراف الاتحاد الدولي، وذلك بعد فوزه في النهائي على الإنجليزي كنايت أولي بمجموعتين نظيفتين «6-3» و«6-2»، وذلك في إنجاز يعزز تصنيفه الدولي للشباب، والذي كان يبلغ قبل انطلاق البطولة 468، ما يقوده لتصنيف دولي أعلى. وتوج الفائزين عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، وسعيد محمد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، وهانية ريكي مدير نادي الفجيرة للتنس.



وأحرزت المركز الأول لفئة الشابات اللاعبة التركية كومرو ادا، ذات التصنيف الدولي 117 عالمياً، عندما تغلبت على الصينية شانغ فانغ يو المصنفة 336 عالمياً، بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-4. وفي فئة الزوجي للشباب، فاز بالمركز الأول الثنائي الكندي كولبورون كادين وتشيندا اندي، بمجموعتين نظيفتين 6-1 و6-2، بعد تغلبهم على الثنائي الكندي أيضاً، كلافيل انوتوين، وجينيريكس انتوين.



وفي فئة الزوجي للشابات، أحرزت المركز الأول اللاعبتان الصينيتان وو مورونغ، وزهانغ جين مينغ، بعد تفوقهن على الثنائية الروسية كاليادينا إيفا والصينية شانغ فانغ يو، بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-4.

بدوره، بارك عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، للاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالمستويات الفنية التي أفرزتها المنافسات، مثمناً الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للتنس والبادل، في دعم نجاح البطولات الدولية التي ينظمها وتطورها، معتبراً أن النسخة الحالية تعد الأفضل، مقارنة بالبطولات الماضية، لما ضمته من لاعبين ولاعبات بتصنيفات متقدمة.



من جانبه، ثمّن سعيد محمد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل الجهود العالية لنادي الفجيرة للتنس بتنظيم البطولة، ووصفها بإحدى أهم البطولات التي يتم تنظيمها سنوياً لفئة الشباب، معرباً عن سعادته بالبنى التحتية المميزة للنادي، كما رحب بجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يحرص على دعم جميع البطولات لتواصل نموها وتطورها، وبما يسهم بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس بشكل مميز، كما بارك للاعبين الفائزين، متمنياً لهم المزيد من النجاح مستقبلاً.



بدورها، باركت هانية ريكي مديرة نادي الفجيرة للتنس لاتحاد الإمارات للتنس، نجاحها بتنظيم البطولة بشكل ناجح، مؤكدة أن ذلك يعزز التعاون المميز، وبما ينعكس على تطور رياضة التنس، ويمهد لنجاحات مقبلة، وباركت للفائزين، وتمنت حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ بالفوز.