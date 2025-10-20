السوداني أكرم الهادي.. حرس مرمى 14 نادياً والعدد قابل للزيادة



يواصل أكرم الهادي سليم حارس المرمى السوداني، كتابة فصول لا تنتهي في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، بعد انتقاله مؤخراً إلى نادي الرابطة كوستي، ليكون الفريق رقم 14 في مشواره الطويل، مسجلاً رقماً قياسياً في عدد الانتقالات بين الأندية، ومؤكداً أن الشغف بالعطاء لا تحده السنوات ولا توقفه التجارب.



بدأ أكرم مسيرته عام 2004 من نادي الربيع الأم درماني ومنه إلى نادي أبو عنجة الذي قدمه للأضواء وانتقل منه إلى الهلال في مسيرة شملت أندية المريخ، الأهلي الخرطوم، هلال الأبيض، الخرطوم الوطني، الأمل عطبرة، حي العرب بورتسودان، الناصر، الوادي نيالا، هلال المناقل، كوبر، وأخيراً الرابطة كوستي، ليصبح أكثر اللاعبين تنقلاً بين الأندية في تاريخ الكرة السودانية.



وتعد أبرز محطاته وأكثرها تأثيراً مع ناديي القمة الهلال والمريخ، حيث تألق بقوة في حراسة مرماهما وحقق معهما نجاحات لافتة أكدت قيمته الكبيرة حيث يعد واحداً من أبرز الحراس الذين مروا على ملاعب السودان، بإنجازاته ودفاعه عن قميص المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وتألق بحضوره وخبرته في مختلف المحطات التي خاضها، حيث حقق لقب بطولة الدوري مع الهلال مرتين، ومثلهما مع المريخ الذي أحرزه معه أيضاً لقب كأس السودان 3 مرات بجانب فوزه مع المنتخب بلقب كأس شرقي ووسط أفريقيا «سيكافا».